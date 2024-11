Max Verstappen poate câştiga titlul mondial la Marele Premiu din Las Vegas! Toate scenariile în duelul cu Lando Norris - Antena Sport

Max Verstappen poate obţine al patrulea titlu mondial în Marele Premiu din Las Vegas. Pilotul olandez al celor de la Red Bull porneşte cu prima şansă în faţa lui Lando Norris. Pilotul britanic păstrează însă şanse matematice.

Cursa Marelui Premiu din Las Vegas are loc duminică dimineaţă, de la ora 08:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Max Verstappen este la mâna lui în duelul cu Lando Norris, înaintea cursei din Las Vegas

Max Verstappen poate pune mâna pe al patrulea titlu în Marele Circ dacă va trece linia de sosire din Las Vegas înaintea lui Lando Norris, în cazul în care ambii piloţi termină în puncte. Dacă pilotul britanic nu va reuşi să puncteze în Vegas, atunci Verstappen va deveni campion mondial.

Singura şansă pentru Lando Norris ca speranţele să continue şi în Qatar în privinţa titlului mondial este ca pilotul britanic să termine la trei puncte în faţa lui Max Verstappen.

Cu trei curse înainte de final, Max Verstappen are un avans de 62 de puncte în faţa lui Lando Norris. Verstappen are 393 de puncte, în timp ce Lando Norris are 331 de puncte.