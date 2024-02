Max Verstappen și-a avertizat rivalii, înaintea noului sezon din Formula 1: "Încă nu am descoperit adevăratul potențial" - Antena Sport

Max Verstappen și-a avertizat rivalii, înaintea noului sezon din Formula 1: „Încă nu am descoperit adevăratul potențial”

„Nu am simțit o diferență mare față de mașina de anul trecut. Încă nu am descoperit adevăratul potențial al monopostului. E rândul nostru să îl deblocăm (n.r. el și coechipierul Sergio Perez). Am încredere în toată lumea din echipă. Nu mă interesează cum proiectează monopostul, atâta timp cât este rapid. Mereu e un mister atunci când ieși pe circuit, dar în ultimii ani ne-am descurcat de fiecare dată bine”, a declarat Max Verstappen, citat de marca.com.

Întrebat și despre Ferrari, echipă care a surprins în testele premergătoare noului sezon, triplul campion mondial a spus, plin de încredere: „Nu mă gândesc la ei”.

Programul noului sezon de Formula 1! Un record de 24 de curse, în 2024

Nu mai puţin de 24 de curse se vor disputa în 2024, un record, faţă de sezonul precedent în care s-a disputat 23. Prima cursă se va desfăşura pe circuitul de la Sakhir, din Bahrain. Formula 1 se va vedea pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, în următoarele trei sezoane.

Noutatea faţă de sezoanele precedente o reprezintă faptul că a revenit în calendar Marele Premiu al Chinei. Cursa de pe circuitul de la Shanghai a fost anulată în ultimii patru ani, din cauza pandemiei de Covid-19.

Şi Marele Premiu al regiunii Emilia-Romagna este menţionat în calendar. În 2023, cursa nu s-a desfăşurat din cauza inundaţiilor din zonă.

O altă schimbare importantă faţă de sezoanele precedente o reprezintă faptul că datele unor curse au fost schimbate, faţă de cum se desfăşurau în mod obişnuit. Concret, Marele Premiu al Japoniei a fost mutat în aprilie, Marele Premiu al Azerbaidjanului în septembrie, iar cursa din Qatar se va desfăşura între 29 noiembrie şi 1 decembrie, înaintea finalului programat pe circuitul din Abu Dhabi. Cum arată calendarul curselor de Formula 1 din 2024 Marele Premiu al Bahrainului, 29 februarie – 2 martie

Marele Premiu al Arabiei Saudite, 7-9 martie

Marele Premiu al Australiei, 22-24 martie

Marele Premiu al Japoniei, 5-7 aprilie

Marele Premiu al Chinei, 19-21 aprilie

Marele Premiu de la Miami, 3-5 mai

Marele Premiu din Emilia Romagna, 17-19 mai

Marele Premiu din Monaco, 24-26 mai

Marele Premiu al Canadei, 7-9 iunie

Marele Premiu al Barcelonei, 21-23 iunie

Marele Premiu al Austriei, 28-30 iunie

Marele Premiu din Marea Britanie, 5-7 iulie

Marele Premiu al Ungariei, 19-21 iulie

Marele Premiu al Belgiei, 26-28 iulie

Marele Premiu al Olandei, 23-25 august

Marele Premiu al Italiei, 30 august – 1 septembrie

Marele Premiu din Azerbaidjan, 13-15 septembrie

Marele Premiu din Singapore, 20-22 septembrie

Marele Premiu al Statelor Unite, 18-20 octombrie

Marele Premiu din Mexic, 25-27 octombrie

Marele Premiu al Braziliei, 1-3 noiembrie

Marele Premiu din Las Vegas, 21-23 noiembrie

Marele Premiu din Qatar, 29 noiembrie – 1 decembrie

Marele Premiu din Abu Dhabi, 6-8 decembrie

