„Nu înțeleg ce s-a întâmplat!” Max Verstappen a răbufnit, după ce s-a clasat pe locul 7 în calificările Marelui Premiu al Italiei - Antena Sport

Max Verstappen a răbufnit, după ce s-a clasat pe locul 7 în calificările Marelui Premiu al Italiei. Pilotul olandez nu își explică ce s-a întâmplat în ultima parte a calificărilor.

Lando Norris a obținut al doilea pole-position consecutiv din Formula 1. Pilotul de la McLaren va pleca primul la Monza, fiind urmat de Oscar Piastri.

Max Verstappen a tras concluziile, după calificările dezastruoase din Italia. Acesta va pleca de pe locul șapte, fiind la o distanță considerabilă față de rivalii de la McLaren.

Campionul mondial en-titre nu s-a declarat încrezător înaintea cursei, deoarece nu înțelege ce s-a întâmplat cu monopostul său în Q3.

„Ultima parte a calificărilor (n.r. Q3) a fost foarte proastă. Cu ambele seturi de pneuri am luat o mulșime de subviraje, așa că nu le-am mai putut ataca. A trebuit să mă retrasg mult la jumătatea virajelor și pierzi mult făcând asta. Cumva în Q2 nu a fost atât de rău, am făcut timpul acela (n.r. 1:19:600) la un moment dat și am fost aproape de cei mai rapizi.