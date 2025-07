"Oscar a făcut o treabă mai bună" Lando Norris, prima reacţie după ce a fost învins de colegul lui în Belgia! - Antena Sport

Cursa de Formula 1 a Marelui Premiu al Belgiei a consemnat o nouă “dublă” pentru McLaren, a şasea a sezonului. Oscar Piastri a câştigat cursa, iar Lando Norris s-a clasat pe 2. Cursa a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Cursa a început cu peste o oră întârziere din pricina condiţiilor meteo. Primele 4 tururi din cele 44 au avut loc cu Safety Car. La scurt timp după ce Safety Car-ul a părăsit circuitul, în turul 5 al cursei, Oscar Piastri l-a depăşit pe Lando Norris. Piastri avea să se menţină în frunte până la final.

Lando Norris, după ce a fost învins de colegul lui, Piastri: “Sunt mulţumit de rezultat”

“(n.r: Spune-ne ceva despre start. Imediat ai pierdut şefia) Nu sunt foarte multe de spus. Am fost cât de motivat am putut fi. Până la urmă, am senzaţia că Oscar a făcut o treabă mai bună în preăgtirea startului, şi asta s-a întâmplat.

(n.r: Ai făcut foarte multe greşeli, 3 la număr) Astea sunt întrebări la timpul trecut, ce am făcut. Greşelile se întâmplă. Pe de altă parte, sunt mulţumit de rezultat. Locul 2 nu e puţin lucru. Felicitări echipei, asta vine ca o satisfacţie pentru echipă.

(n.r: despre cursa din Ungaria) În momentul în care mă gândesc la un circuit precum Hungaroring, ar trebui să mă duc cu inima deschisă, pentru că am făcut curse minunate acolo. Să vedem ce va fi”, a declarat Lando Norris imediat după încheierea cursei din Belgia.