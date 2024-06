Pasiunea neştiută a lui Max Verstappen! Unde a fost surprins campionul de Formula 1 - Antena Sport

Pasiunea neştiută a lui Max Verstappen! Unde a fost surprins campionul de Formula 1 Max Verstappen / captura AntenaPLAY Pasiunea neştiută a lui Max Verstappen este echitaţia! Campionul de Formula 1 a fost surprins la etapa de la Saint Tropez din cadrul Longines Global Champions Tour. Evenimentul este transmis LIVE în AntenaPLAY. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Max Verstappen poate fi văzut în cursele de Formula 1 pe Antena 3 CNN, Antena 1, AntenaStars şi în AntenaPLAY. AntenaGroup deţine drepturile de televizare pentru Formula 1 pentru 3 ani. Pasiunea neştiută a lui Max Verstappen! Unde a fost surprins campionul de Formula 1 Max Verstappen este liderul clasamentului piloţilor în acest sezon de Formula 1™. Verstappen are 169 de puncte. Pe locul 2 este Charles Leclerc, de la Ferrari, care are 138 de puncte. În clasamentul pe echipe, Red Bull conduce, cu 276 de puncte. Ferrari e pe 2, cu 252 de puncte. În ultimul Mare Premiu, cel de la Monaco, Charles Leclerc a obţinut victoria. Cursa a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Reclamă

„Vrea să arate asta” Max Verstappen, sfătuit de Ralf Schumacher să plece de la Red Bull! Destinaţia perfectă pentru olandez

Max Verstappen este sfătuit de Ralf Schumacher să plece de la Red Bull. Fostul pilot din Formula 1 este de părere că triplul campion mondial poate ajuta echipa condusă de Toto Wolff să se bată pentru titlul mondial în 2025.

Schumacher este de părere că problemele interne de la Red Bull din acest an îşi lasă amprenta asupra performanţelor echipei. El crede că echipa nu va mai fi la fel de puternică în viitor.

De asemenea, Ralf Schumacher susţine că pe Max Verstappen l-ar tenta o astfel de mutare la o echipă precum Mercedes. Ralf Schumacher crede că Verstappen vrea să demonstreze că poate reuşi în „Marele Circ” chiar şi dacă nu are la dispoziţie cea mai bună maşină. Fratele legendarului Michael Schumacher este convins că olandezul poate face diferenţa în monopostul celor de la Mercedes, aşa cum alţi piloţi nu o pot face.

„Problemele de la Red Bull m-ar face să mă gândesc la o mutare, dacă eram în locul lui. Mai ales că el vrea să arate că este campion mondial nu doar pentru că are cea mai bună maşină, ci pentru că este cel mai bun pilot. Ideea de a merge la o echipă precum Mercedes îl atrage şi o poate face. Max simte incredibil maşina şi obţine 2 sau 3 zecimi în plus faţă de orice alt pilot”, a declarat Ralf Schumacher, citat de marca.com. Tatăl lui Max Verstappen trage un semnal uriaş de alarmă la Red Bull: „Se pare că au ajuns la final” După victoriile lui Lando Norris de la Miami şi Charles Leclerc de la Monaco, Jos Verstappen, tatăl triplului campion mondial, trage un semnal de alarmă. Acesta este de părere că perioada de dominare a celor de la Red Bull a ajuns la final, în condiţiile în care Ferrari şi McLaren pun presiune din ce în ce mai mare. Jos Verstappen nu a ratat ocazia să îl „înţepe” pe Sergio Perez, acesta făcând o comparaţie între fiul său şi mexican: „Cu siguranţă că vor fi circuite pe care Red Bull se va descurca bine, dar sunt curios cum vor rezolva aceste probleme. Trebuie să facă ceva, să înţeleagă de unde vin aceste probleme. Între timp, e clar că McLaren şi Ferrari vin din ce în ce mai aproape. Max a fost bun şi a ascuns unele probleme, dar puteţi vedea cât de mare e diferenţa dintre el şi coechipierul lui. Mie mi se pare că perioada de dominare a lui Red Bull a ajuns la final”, a declarat Jos Verstappen, pentru De Telegraaf, citat de planetf1.com. Totul despre AntenaPLAY AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

