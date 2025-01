Singurul pilot descalificat fără să se fi calificat - Antena Sport

În Formula 1 există mai multe feluri de piloți: buni, rapizi, curajoși, geniali, mediocri, slabi, etc.. Există însă un singur pilot atât de dibaci încât să ia startul, deși nu avea voie să o facă, într-o cursă pe care nu a reușit să o termine și din care a și fost descalificat. Altfel spus, e unicul pilot care a înregistrat pentru același Mare Premiu, un DNQ (“did not qualify”), un DNF (“did not finish”) și un DSQ (“disqualified”).