Cine e cel mai slab pilot al tuturor timpurilor? "Candidaţii" din Formula 1 ai lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Pe atunci, nu orice pilot înscris primea dreptul de a participa la calificări. În acest scop se organizau pre-calificări. În Spania, McCarthy a fost gata-gata să rateze startul în această sesiune, dar până la urmă a reușit să ajungă în calificări. În dimineața calificărilor, motorul i-a luat foc. Totuși, a reușit să pornească și să treacă, la standuri, de linia de start-sosire. Asta însemna că, oficial, a concurat în Formula 1. În autobiografia lui, “Flat Out, Flat Broke”, McCarthy descrie astfel experința sa vastă în F1, când scos mașina de la boxe: “Ieșind din garaj, am subvirat, apoi am supravirat, dar am reușit să țin mașina sub control”.

Pe linia boxelor, motorul a murit și Perry n-a mai ajungs pe circuit. A strigat la membrii echipei sale tehnice, dar aceștia n-au putut să-l împingă la loc în garaj.

Cum echipa era falimentară, peste câteva curse i-a fost interzisă participarea. Perry McCarthy a rămas cu 7 DNPQ (șapte tentative nereușite de a ajunge în calificări) și un DNQ (descrisă mai sus). Și cu cea mai scurtă carieră a unui pilot de Formula 1: 18 metri parcurși la boxe.

Melcul Pease

În istoria F1, a existat un singur pilot care a primit steag negru pentru că mergea prea încet.

Cariera lui Al Pease a constat în trei Mari Premii ale țării în care se stabilise, Canada. A fost înscris în echipa Eagle pentru că dăduse o mână de ajutor la configurarea pistei și se presupunea că o cunoaște.

Avea 46 de ani în 1967, când a luat primul start. În acea cursă nu a fost clasificat și a terminat cu 43 de tururi în urma câștigătorului. În următorul an nu a mai luat startul, pentru că motorul i s-a stricat. În 1969, era în turul 22, iar cei din fruntea cursei se aflau în turul 46. Cu toate acestea, de câte ori era ajuns din urmă, nu se lăsa ușor depășit. Până la urmă, din cauza acestor episoade, care au dus și la abandonuri, a fost descalificat.

Despre toți acești piloți am citit într-un site foarte simpatic, F1Rejects, pe care-l găsiți în arhiva Internetului. Vă puteți distra copios citindu-l.

Mahaveer, regele vitezei

Contraperformanțele următorului as, Mahaveer Ragunathan, sunt fabuloase. Într-o cursă de F2, a continuat să ruleze în ritm de cursă după terminarea acesteia. Ca urmare, a trebuit să i se mai fluture încă o dată steagul cu pătrățele. În antrenamentele pentru următoarea cursă, în Baku, s-a blocat pe o bretea. De 247 ori a băgat în marșarier, fără a fi capabil să iasă de acolo. A obținut mai multe puncte de penalizare în carieră decât puncte obișnuite.

În ciuda acestor contraperformanțe, a testat în două rânduri pentru echipe de F1. Anul trecut, chiar pentru McLaren. Nimeni nu-și explică de ce.