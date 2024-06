"Suntem foarte competitivi!" Charles Leclerc ţinteşte a doua victorie consecutivă, în Marele Premiu al Canadei - Antena Sport

Charles Leclerc ţinteşte a doua victorie consecutivă în acest sezon, în Marele Premiu al Canadei. Pilotul de la Ferrari s-a declarat foarte mulţumit de cum s-a comportat monopostul său pe pistă, în timpul primelor două sesiuni de antrenamente.

Marele Premiu al Canadei este live în AntenaPLAY. Calificările se vor desfăşura astăzi, de la 23:00, în direct şi pe Antena 3 CNN, iar marea cursă va fi duminică, de la ora 20:45, în direct pe AntenaStars.

Charles Leclerc a încheiat pe locul trei prima sesiune de antrenamente, la opt zecimi faţă de cel mai bun timp, înregistrat de Lando Norris. În a doua sesiune de antrenamente libere, pilotul monegasc s-a clasat pe locul patru, sesiunea fiind marcată de ploaie.

După cele două sesiuni, Charles Leclerc a tras concluziile şi a declarat că Ferrari este o echipă competitivă în acest week-end. Acesta a mai subliniat că încă sunt lucruri de rezolvat la monopost, sperând să se claseze pe o poziţie bună în calificări.

„Sunt mulţumit pentru că suntem foarte competitivi, în toate condiţiile. Nu am fost pe primele locuri, doar pentru că nu am efectuat tururile la momentul potrivit, când pista era uscată, dar cred că în fiecare tur am fost foarte competitivi şi e un lucru bun.