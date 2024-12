„Trebuia să fiu în primul rând” Max Verstappen explică motivul pentru care a obţinut doar locul 5 în calificările de la Marele Premiu din Abu Dhabi - Antena Sport

Max Verstappen a obținut doar locul 5 în calificările de la Marele Premiu din Abu Dhabi. Pilotul Red Bull a venit cu o reacție după sesiunea în care a crezut că se va izbi cu monopostul de parapet. Cu toate acestea, olandezul în vârstă de 27 de ani va pleca din linia a doua a grilei, de pe locul al patrulea, datorită penalizării pe care o are Nico Hulkenberg.

Ultima cursă din acest sezon va fi în direct duminică, de la ora 15:00, la Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Motivul pentru care Max Verstappen s-a calificat doar pe locul 5 în cursa de la Marele Premiu din Abu Dhabi

Olandezul de la Red Bull a dezvăluit după sesiunea de calificări că a avut un moment, în Q3, în care a crezut că va lovi monopostul de un parapet. Chiar dacă a fost singurul pilot care a salvat două seturi noi-nouțe de anvelope moi pentru schimburile din calificări, acest lucru nu pare să-i fi adus un mare avantaj în fața celor de la McLaren.

Max Verstappen a explicat de ce a reușit să obțină doar locul 5 în sesiunea de calificări de pe Yas Marina.

„Cred că tot weekend-ul nu am găsit punctul favorabil, din păcate. Poate că am arătat bine în Q1 și Q2. În Q3 a fost ok, dar nu cum mi-au plăcut pneurile, monopostul nu a fost niciodată cu adevărat plantat pe circuit, a fost dificil în unele viraje. Asta m-a încurcat în a fi consecvent.