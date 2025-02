"Vreau titlul mondial". Charles Leclerc şi-a anunţat obiectivul uriaş, înainte de startul noului sezon. Ce a spus şi Lewis Hamilton - Antena Sport

Charles Leclerc şi-a stabilit un obiectiv uriaş la Ferrari, înainte de startul noului sezon de Formula 1. La evenimentul de lansare al monoposturilor, pilotul monegasc a transmis că îşi doreşte să cucerească ambele titluri, în 2025, şi cel de la piloţi, cât şi cel de la constructori.

Toate cele zece echipe din Formula 1 şi-au prezentat monoposturile pentru sezonul 2025 marţi seara, într-un eveniment grandios care a avut loc la Londra. Evenimentul a fost live exclusiv în AntenaPLAY.

Charles Leclerc a anunţat că abia aşteaptă să revină pe circuit. Acesta a subliniat că echipa s-a îmbunătăţit, faţă de precedentul sezon, astfel că vrea să ducă Ferrari din nou în top.

Leclerc a mai transmis, de asemenea, că şi celelalte echipe şi-au îmbunătăţit monoposturile, faţă de sezonul precedent, astfel că rămâne prudent.

„Sunt extrem de entuziasmat de lansarea monopostului SF-25. În fiecare an dăm tot ce avem mai bun pentru a ne îmbunătăţi şi ştiu că echipa a muncit foarte mult, timp de luni bune. Sezonul trecut a fost o luptă şi am fost foarte aproape de titlu. În acest an, obiectivul nostru e clar: vrem să câştigăm titlul la constructori şi eu, personal, chiar vreau şi titlul la piloţi. Lewis a venit în echipă şi am început să lucrăm alături de el, şi cred că experienţa şi abordarea lui diferită va fi o sursă de inspiraţie pentru mine. Psihic şi mental, mă simt pregătit să înfrunt un nou sezon şi abia aştept să revenim în cockpit şi dorinţa de a duce Ferari din nou în top.