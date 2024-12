Zak Brown ştie cum îl va învinge pe Max Verstappen în 2025. Şeful McLaren este convins că Lando Norris va deveni campion mondial - Antena Sport

Max Verstappen i-a răspuns lui Zak Brown pentru criticile pe care i le-a adus

Reflectând a ceea ce s-a întâmplat în 2024, cvadruplul campion mondial a declarat că nu regretă absolut nimic, susținând că în Formula 1 există momente în care trebuie să întreacă limita. Olandezul a fost enervat la culme de declarațiile făcute de Zak Brown, CEO-ului McLaren, în Mexic: „Max este un pilot de curse atât de minunat, pur și simplu nu cred că trebuie să conduci așa”.

Abia acum, Verstappen a venit cu un răspuns la criticile şefului McLaren.

”Da, dar nu au mentalitatea de campion mondial. Voi merge întotdeauna la limită pentru a profita la maximum de fiecare cursă și dacă voi trebuie să-l forțezi, atunci așa se întâmplă. Uneori trebuie să treci de linie.

Nu, deloc în cursa aceea. Cred că am câștigat puncte acolo. Aşa cum am mai spus, voi face întotdeauna totul pentru a obține rezultatul maxim pentru un campionat. Și, desigur, uneori trebuie să treci la limită sau peste limită, și nu toată lumea înțelege asta. Nu toată lumea are această mentalitate”, a declarat Verstappen, într-un interviu pentru F1 Viaplay.

Formula 1 revine în universul Antena începând din luna martie a anului viitor. Prima etapă a sezonului va avea loc în Australia, în weekendul 14 – 16 martie 2025.