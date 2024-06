Anunţul lui Gică Hagi despre viitorul lui Ianis Hagi: "Singurul lucru cert e acesta!" Ce a spus despre transferul la Fenerbahce - Antena Sport

Anunţul lui Gică Hagi despre viitorul lui Ianis Hagi Captură AntenaSport Anunţul lui Gică Hagi despre viitorul lui Ianis Hagi. „Regele” a spus că este posibil să se întâmple orice în fotbal, însă singura certitudine este că Ianis Hagi mai are contract cu Rangers. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gică Hagi a spus că Ianis Hagi nu se gândeşte la un transfer şi că toată concentrarea este pe Campionatul European din Germania. Hagi este căpitan în premieră la naţionala României, în partida cu Liechtenstein. Anunţul lui Gică Hagi despre viitorul lui Ianis Hagi „Importantă este echipa, important e să facă un meci bun şi să se simtă bine. Staff–ul trebuie să vadă pe toţi jucătorii. Presiune şi adrenalina vor veni când vor pleca în Germnaia. Ne ştim bine, ne cunoaştem, ştie el bine ce să facă. Vorbim de EURO, acum ne înteresează EURO, dar în fotbal se pot întâmpla foarte multe (n.r. – legat de posibilul transfer la Fenerbache). Ce este cert este că Ianis are contract cu Rangers. Un club mare, o echipă mare, îl cunosc şi ştiu toţi ce a făcut acolo. Singurul cert este Campionatul European şi Rangers pentru că are contract acolo„, a spus Gică Hagi. Ianis Hagi, reacţie categorică după ce s-a scris despre interesul lui Fenerbahce Ianis Hagi a avut o reacţie categorică după ce s-a scris despre interesul lui Fenerbahce. După meciul dintre România şi Bulgaria, încheiat la egalitate, scor 0-0, au apărut zvonuri legate despre interesul celor de la Fenerbahce pentru internaţionalul român. Reclamă

La Fenerbahce tocmai a venit Jose Mourinho. Ianis Hagi s-ar afla pe lista antrenorului portughez. După un sezon petrecut la Alaves, sub formă de împrumut, Ianis Hagi se va întoarce la Rangers vara aceasta.

Înaintea meciului cu Liechtenstein, Ianis Hagi nu a vrut să vorbească despre interesul turcilor pentru el şi a declarat că impresarii său sunt în măsură să vorbească despre viitorul său:

„Am spus-o şi nu vreau să mă repet. Ce am avut de discutat şi ce ţine despre viitorul meu am făcut-o deja. Restul, puteţi vorbi cu impresarii, ei pot veni în faţa voastră”, a spus Ianis Hagi, în exclusivitate pentru Antena Sport.