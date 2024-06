Ianis Hagi, reacţie categorică după ce s-a scris despre interesul lui Fenerbahce: "Nu vreau să mă repet" - Antena Sport

Ianis Hagi a avut o reacţie categorică după ce s-a scris despre interesul lui Fenerbahce. După meciul dintre România şi Bulgaria, încheiat la egalitate, scor 0-0, au apărut zvonuri legate despre interesul celor de la Fenerbahce pentru internaţionalul român.

Naţionala României joacă ultimul meci de pregătire înainte de EURO 2024 vineri seară, de la ora 21:00. Meciul România – Liechtenstein va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Ianis Hagi, reacţie categorică după ce s-a scris despre interesul lui Fenerbahce: „Nu vreau să mă repet”

La Fenerbahce tocmai a venit Jose Mourinho. Ianis Hagi s-ar afla pe lista antrenorului portughez. După un sezon petrecut la Alaves, sub formă de împrumut, Ianis Hagi se va întoarce la Rangers vara aceasta.

Înaintea meciului cu Liechtenstein, Ianis Hagi nu a vrut să vorbească despre interesul turcilor pentru el şi a declarat că impresarii său sunt în măsură să vorbească despre viitorul său:

„Am spus-o şi nu vreau să mă repet. Ce am avut de discutat şi ce ţine despre viitorul meu am făcut-o deja. Restul, puteţi vorbi cu impresarii, ei pot veni în faţa voastră”, a spus Ianis Hagi, în exclusivitate pentru Antena Sport.