Bayer Leverkusen a făcut eventul în Germania! Succes cu emoţii în finala Cupei - Antena Sport

”Atalanta a fost mai bună decât noi, nu se poate spune contrariul. Nu am putut juca așa cum ne-am dorit, după ce am primit primul gol. Atalanta a avut mai multă energie. Eram pregătiți pentru dueluri unu la unu, dar nu am putut ajunge în aceste situații.

Este păcat, pentru că acest lucru s-a întâmplat în finală. Nu pot face altceva decât să accept. A fost prima înfrângere, ceva nou pentru noi, dar viața continuă. Vom analiza acest meci, poate că au fost niște greșeli, poate și ale mele”, a spus Xabi Alonso, citat de marca.com.

După eșecul din finala Europa League, Bayer Leverkusen a ratat o ocazie importantă de a termina sezonul fără înfrângere. Echipa lui Xabi a adunat 51 de partide fără eşec, în toate competițiile, până la partida cu Atalanta.