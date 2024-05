Xabi Alonso, după umilinţa din finala Europa League, Atalanta - Bayer Leverkusen 3-0: "Au fost greşeli, poate şi ale mele" - Antena Sport

Xabi Alonso a vorbit după umilinţa din finala Europa league, Atalanta – Bayer Leverkusen 3-0, şi a recunoscut că are şi el o parte de vină. Campioana din Germania a fost surclasată de echipa lui Gasperini, pe toată durata finalei de la Dublin şi a suferit astfel primul eşec din stagiune.

Lookman a făcut meciul carierei şi a reuşit hat-trick-ul prin care a adus trofeul la Bergamo. Xabi a acuzat şi oboseala jucătorilor săi, după un sezon uriaş făcut pe toate fronturile.

Xabi Alonso, după umilinţa din finala Europa League, Atalanta – Bayer Leverkusen 3-0

”Atalanta a fost mai bună decât noi, nu se poate spune contrariul. Nu am putut juca așa cum ne-am dorit, după ce am primit primul gol. Atalanta a avut mai multă energie. Eram pregătiți pentru dueluri unu la unu, dar nu am putut ajunge în aceste situații.