Bayer Leverkusen, de neoprit în Bundesliga! O nouă victorie categorică înregistrată de campioana Germaniei - Antena Sport

La finalul partidei de pe BayArena, Xabi Alonso a transmis un mesaj clar. Antrenorul spaniol este convins că jucătorii săi merită să facă tripla în acest sezon.

„Suntem fericiţi să fim în finală. Vom juca două finale într-o săptămână. Am arătat mult caracter după al doilea gol marcat de AS Roma. M-am uitat în ochii jucătorilor după acel gol şi am văzut că îşi doresc mai mult. Încă avem şansa să câştigăm trei trofee şi băieţii mei merită să câştige tripla”, a declarat Xabi Alonso, la finalul returului cu AS Roma, potrivit uefa.com.