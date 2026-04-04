Bayern Munchen, victorie dramatică înainte de meciul cu Real Madrid din UCL. Scorul era 0-2 în min. 80

Bayern Munchen a câștigat un meci dramatic contra lui Freiburg cu scorul de 3-2 grație “dublei” lui Tom Bischof și reușitei lui Lennart Karl din minutul 90+9. Fără Kane în teren, bavarezii au revenit de la 0-2, în condițiile în care până în minutul 80 nu marcaseră niciun gol.
Partida de pe Europa-Park Stadion a fost începută bine de Freiburg, care a semnat primele ocazii din meci. Prima dată, Philipp Treu a șutat puțin pe lângă bară după un sfert de oră, iar în minutul 27 șutul Jan-Niklas Beste a fost respins de Manuel Neuer.
Pe finalul primei reprize, Bayern a avut prima șansă de a marca prin Serge Gnabry, al cărui șut a trecut puțin pe lângă bară. Imediat după revenirea de la vestiare, Freiburg a deschis scorul printr-o “torpilă” a lui Johan Manzambi care l-a lăsat “mască” pe Manuel Neuer.
În minutul 71, Jan-Niklas Beste i-a pasat excelent lui Lucas Holer, care l-a învins și el pe Neuer și a făcut 2-0.
Bayern Munchen, revenire de senzație în meciul cu Freiburg
După ce elevii lui Julian Schuster și-au majorat avantajul, o surpriză imensă părea că se conturează în Bundesliga. Cu toate acestea, Bayern nu a renunțat și a redus din diferență prin Tom Bischof, al cărui șut de la distanță l-a învins pe portarul Noah Atubolu în minutul 81.
După ce de la margine s-au arătat opt minute de prelungiri, bavarezii au punctat încă o dată prin același Bischof, care a marcat în minutul 90+2 în același mod, cu un șut de la distanță expediat de această dată spre colțul opus.
În ultimele minute, dramatismul a atins cote maxime, ambele formații încercând să atace. Bayern a fost mai inspirată, iar în minutul 90+9 Kimmich i-a pasat în adâncime lui Davies, iar fundașul canadian l-a găsit cu o pasă în gura porții pe Lennart Karl, care a îndeplinit o formalitate și a declanșat nebunia.
Scenes in Freiburg. pic.twitter.com/X3mfdhxGRd
— FC Bayern (@FCBayernEN) April 4, 2026
Bayern a câștigat astfel în mod dramatic cu 3-2 și și-a consolidat poziția de lider în Bundesliga, având 73 de puncte, cu 12 peste Borussia Dortmund, care are un meci în minus. Pentru elevii lui Vincent Kompany urmează meciul tur din sferturile Ligii Campionilor cu Real Madrid, unde speră să îl aibă la dispoziție pe Harry Kane, care n-a jucat cu Freiburg din cauza unei accidentări.
