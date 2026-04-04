Bayern Munchen, victorie dramatică înainte de meciul cu Real Madrid din UCL. Scorul era 0-2 în min. 80

Andrei Nicolae Publicat: 4 aprilie 2026, 18:41

Bayern Munchen, în meciul cu Freiburg / Getty Images

Bayern Munchen a câștigat un meci dramatic contra lui Freiburg cu scorul de 3-2 grație “dublei” lui Tom Bischof și reușitei lui Lennart Karl din minutul 90+9. Fără Kane în teren, bavarezii au revenit de la 0-2, în condițiile în care până în minutul 80 nu marcaseră niciun gol.

Partida de pe Europa-Park Stadion a fost începută bine de Freiburg, care a semnat primele ocazii din meci. Prima dată, Philipp Treu a șutat puțin pe lângă bară după un sfert de oră, iar în minutul 27 șutul Jan-Niklas Beste a fost respins de Manuel Neuer.

Pe finalul primei reprize, Bayern a avut prima șansă de a marca prin Serge Gnabry, al cărui șut a trecut puțin pe lângă bară. Imediat după revenirea de la vestiare, Freiburg a deschis scorul printr-o “torpilă” a lui Johan Manzambi care l-a lăsat “mască” pe Manuel Neuer.

În minutul 71, Jan-Niklas Beste i-a pasat excelent lui Lucas Holer, care l-a învins și el pe Neuer și a făcut 2-0.

Bayern Munchen, revenire de senzație în meciul cu Freiburg

După ce elevii lui Julian Schuster și-au majorat avantajul, o surpriză imensă părea că se conturează în Bundesliga. Cu toate acestea, Bayern nu a renunțat și a redus din diferență prin Tom Bischof, al cărui șut de la distanță l-a învins pe portarul Noah Atubolu în minutul 81.

După ce de la margine s-au arătat opt minute de prelungiri, bavarezii au punctat încă o dată prin același Bischof, care a marcat în minutul 90+2 în același mod, cu un șut de la distanță expediat de această dată spre colțul opus.

În ultimele minute, dramatismul a atins cote maxime, ambele formații încercând să atace. Bayern a fost mai inspirată, iar în minutul 90+9 Kimmich i-a pasat în adâncime lui Davies, iar fundașul canadian l-a găsit cu o pasă în gura porții pe Lennart Karl, care a îndeplinit o formalitate și a declanșat nebunia.

Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspectMenajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect
Bayern a câștigat astfel în mod dramatic cu 3-2 și și-a consolidat poziția de lider în Bundesliga, având 73 de puncte, cu 12 peste Borussia Dortmund, care are un meci în minus. Pentru elevii lui Vincent Kompany urmează meciul tur din sferturile Ligii Campionilor cu Real Madrid, unde speră să îl aibă la dispoziție pe Harry Kane, care n-a jucat cu Freiburg din cauza unei accidentări.

Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Observator
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Filmul lunii aprilie propus de MM Stoica: “Are o super distribuție”
Fanatik.ro
Filmul lunii aprilie propus de MM Stoica: “Are o super distribuție”
23:59

UPDATEMircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
23:44

Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
23:35

Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
23:35

Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
23:27

Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
23:21

Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
1 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 2 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 3 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 4 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona 5 VIDEORăzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK 6 Continuă revoluţia lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul cu salariu lunar de 30.000 de euro e OUT
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu