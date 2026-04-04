Bayern Munchen, victorie dramatică înainte de meciul cu Real Madrid din UCL. Scorul era 0-2 în min. 80

Bayern Munchen a câștigat un meci dramatic contra lui Freiburg cu scorul de 3-2 grație “dublei” lui Tom Bischof și reușitei lui Lennart Karl din minutul 90+9. Fără Kane în teren, bavarezii au revenit de la 0-2, în condițiile în care până în minutul 80 nu marcaseră niciun gol.

Partida de pe Europa-Park Stadion a fost începută bine de Freiburg, care a semnat primele ocazii din meci. Prima dată, Philipp Treu a șutat puțin pe lângă bară după un sfert de oră, iar în minutul 27 șutul Jan-Niklas Beste a fost respins de Manuel Neuer.

Pe finalul primei reprize, Bayern a avut prima șansă de a marca prin Serge Gnabry, al cărui șut a trecut puțin pe lângă bară. Imediat după revenirea de la vestiare, Freiburg a deschis scorul printr-o “torpilă” a lui Johan Manzambi care l-a lăsat “mască” pe Manuel Neuer.

În minutul 71, Jan-Niklas Beste i-a pasat excelent lui Lucas Holer, care l-a învins și el pe Neuer și a făcut 2-0.

Bayern Munchen, revenire de senzație în meciul cu Freiburg

După ce elevii lui Julian Schuster și-au majorat avantajul, o surpriză imensă părea că se conturează în Bundesliga. Cu toate acestea, Bayern nu a renunțat și a redus din diferență prin Tom Bischof, al cărui șut de la distanță l-a învins pe portarul Noah Atubolu în minutul 81.