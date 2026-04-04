Andrei Nicolae Publicat: 4 aprilie 2026, 20:36

Călăul lui Real Madrid nu s-a putut abține după golul din min. 90+1: Deși par foarte urâcios și dur…

Vedat Muriqi, după golul marcat în Mallorca - Real Madrid / Getty Images

Vedat Muriqi, omul care a adus victoria pentru Mallorca în duelul cu Real Madrid în minutul 90+1, a avut o reacție neașteptată după ce a marcat. Atacantul kosovar s-a descătușat și a început să plângă, iar la interviul acordat după meci și-a explicat gestul.

Real Madrid a primit o adevărată lovitură în lupta la titlu din Spania pe care o dă cu Barcelona. Echipa lui Alvaro Arbeloa a fost învinsă de Mallorca, prima formație clasată deasupra zonei retrogradării, golul decisiv fiind marcat în prelungirile partidei, în minutul 90+1.

Vedat Muriqi s-a deschis în fața jurnaliștilor după lacrimile vărsate la gol

Kosovarul Muriqi, cel care se luptă cu Mbappe pentru titlul de golgheter din Spania, a dat lovitura pe final de meci la scurt timp după ce “galacticii” restabiliseră egalitatea printr-o lovitură de cap a lui Eder Militao. Găsit de Mateo Joseph, kosovarul l-a executat pe Lunin cu un șut în forță și a început să plângă imediat cum a marcat.

După partida de pe Estadio Son Moix, Muriqi s-a deschis și a mărturisit că a trecut prin momente dificile în ultima perioadă, acesta fiind și motivul pentru care nu și-a putut stăpâni emoțiile. În ultimele săptămâni, kosovarul a ratat un penalty în minutul 90+2 în înfrângerea cu Elche, meci crucial pentru salvarea de la retrogradare, după care el și naționala sa au fost învinși de Turcia în finala barajului pentru Cupa Mondială.

Da, au fost două săptămâni… Deși pe exterior par foarte urât și dur, sunt și eu om și uneori emoțiile și stresul mă cuprinde. Tocmai ce am ratat un penalty în minutul 92, după care am pierdut finala de a merge la Cupa Mondială și de a-mi împlini cel mai mare vis din viața mea.

Aici, a fost 1-0, după care s-a egalat în minutul 88 și deodată, un gol minunat al victoriei pentru 2-1, golul meu… Când faci calculele înainte de meci, chiar dacă joci acasă, pui un 0 la Real Madrid (n.r. semn că va fi un eșec), trebuie să fii sincer.

Faptul că am câștigat trei puncte înseamnă că am jucat un meci bun, ne-am descurcat bine în această săptămână. Acum avem meciurile cu Rayo Vallecano și Valencia și să sperăm că vom lua șase puncte“, a spus kosovarul, potrivit marca.com.

În cazul în care Barcelona va câștiga derby-ul de pe Metropolitano cu Atletico Madrid, se va distanța la șapte puncte de Real Madrid. Pentru formația “blanco” urmează meciul cu Bayern Munchen din turul sferturilor Ligii Campionilor, în timp ce pentru prima clasată deasupra “zonei roșii” din La Liga urmează o altă partidă pe teren propriu, cu Rayo Vallecano, trupa lui Andrei Rațiu.

