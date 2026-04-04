Cum a ajuns să arate omul care îi lua titlul lui Bayern cu Xabi Alonso și Wirtz: „E evident că-i obez!”

Situație cu adevărat incredibilă în Bundesliga. Atacantul Victor Boniface, ajuns la Werder Bremen, este nerecunoscut. După o accidentare la genunchi, atacantul nigerian a pus multe kilograme și este de forma fizică adecvată pentru un fotbalist profesionist.
Boniface a fost titular în atacul lui Leverkusen în sezonul în care a câștigat titlul în Bundesliga fără înfrângere, reușind 14 goluri și 8 assist-uri în 23 de partide de campionat.
Boniface are multe kilograme în plus
Boniface a avut apoi o scădere de formă, iar Leverkusen a încercat să scape de el. A fost la un pas să ajungă la AC Milan, însă mutarea a picat. A ajuns la Werder unde a reușit doar 2 assist-uri și a jucat în doar două meciuri mai mult de o repriză.
În decembrie s-a accidentat la genunchi și nu a mai revenit pe teren. Deși accidentarea s-a vindecat, Boniface nu poate intra în planurile antrenorului Daniel Thioune din cauza kilogramelor în plus.
„Este evident că e obez. El o știe și noi o știm. Mi-aș dori să fie într-o formă mai bună. Trebuie să-și demonstreze valoarea dacă vrea să prindă echipa” a declarat antrenorul lui Werder.
🚨💣 Werder Bremen coach Daniel Thioune has not held back on Víctor Boniface’s physical condition 😳
“It’s obvious that he is obese. He knows it, and so do we. I wish he were in better shape. He needs to prove his worth if he wants to make the squad.”
Jucătorul a încercat să contracareze informațiile, pozele de la primul antrenament fiind publicate de Bild, cu postări pe pagina sa de social media unde pare mai aproape de forma fizică adecvată.
