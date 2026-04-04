Primele vești bune de la spital. Mircea Lucescu a trecut peste momentele cele mai grele

Sebastian Ujica Publicat: 4 aprilie 2026, 20:17

Mircea Lucescu, În timpul unui meci / Profimedia

Pericolul a trecut, cel puțin pentru moment, pentru Mircea Lucescu. După infarctul suferit vineri dimineață, fostul selecționer a fost în stare critică și doar intervenția promptă a medicilor a evitat o tragedie.

Acum, din informațiile Antena 1, Mircea Lucescu se simte mai bine. El a putut să se ridice din pat și să mănânce. De asemenea, medicii i-au permis soției sale, Neli, să-l viziteze și fostul selecționer s-a putut bucura de moment.

Semne tot mai bune

Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut vineri dimineață, astfel că pericolul rămâne pentru fostul selecționer al României. Lui i-a fost montat un nou stent, al cincilea. Lucescu ar urma să rămână internat încă cel puțin o săptămână. Momentan, nu poate fi transportat la un centru medical din afara țării din cauza stării de sănătate.

În dimineaţa zilei de sâmbătă, au existat şi nemulţumiri la Spitalul Universitar. Ceilalţi oameni veniţi în vizită au fost nevoiţi să treacă de controale mai riguroase, accesul la secţia de cardiologie realizându-se pe baza unui tabel, verificat de personalul medical.

„Evoluția pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. SUUB va comunica oficial orice element de interes public, daca va fi necesar, făcând apel la respectarea demnității și intimității individuale a fiecărui pacient” spunea Spitalul Universitar într-un comunicat oficial în această dimineață.

Loading ... Loading ...
