Bayern Munchen, la un pas de a doborî un record fabulos! Din 1972 nu s-a mai întâmplat asta în Bundesliga

Bayern Munchen a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-0, gruparea Union Berlin, în etapa a 27-a din Bundesliga.
Chiar dacă gazdele au deschis scorul târziu pe Allianz Arena, Olise marcând în minutul 43, elevii lui Kompany au intrat cu avantaj de două goluri la pauză, după ce Gnabry a înscris şi el, în minutul 45+1.
Bayern Munchen, la un pas de a doborî un record fabulos
La reluare Harry Kane şi-a făcut datoria de golgheter, punând al treilea gol pe tabelă, iar Serge Gnabry a stabilit rezultatul final, Bayern – Union Berlin 4-0.
După cele patru goluri marcate în partida cu Union Berlin, Bayern a ajuns la 97 de goluri marcate în acest sezon. Bavarezii sunt astfel la cinci goluri distanţă de a doborî recordul stabilit tot de Bayern în 1972, atunci când formaţia din Munchen a înscris 101 goluri într-un singur sezon.
Echipa lui Vincent Kompany are toate şansele de a doborî acest record, în condiţiile în care mai sunt de disputat şapte etape. Mai mult, baverezii domină categoric acest top.
Four more goals today for Bayern Munich in their win over Union Berlin means they are on 97 Bundesliga goals this season.
They only need to score five more in their last seven games to break their own competition record from 1971-72 (101). pic.twitter.com/iawTy18zH2
— Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 21, 2026
Într-un alt meci al etapei, Heidenheim şi Bayer Leverkusen au terminat la egalitate, 3-3. Pentru gazde au înscris Behrens (min. 56) şi Pieringer (min. 72 penalti şi min. 85), în timp ce Leverkusen i-a avut pe lista marcatorilor pe Tillman (min. 22) şi Schick (minutele 35 şi 79).
Bayern conduce în clasament, cu 70 de puncte, Leverkusen e a şasea, cu 46 de puncte, Union Berlin ocupă locul 10, cu 31 de puncte, iar Heidenheim e ultima, având 15 puncte.
