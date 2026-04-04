Lovitură grea pentru fotbaliștii din Germania. Au nevoie de aprobarea armatei să plece din țară

Ministerul Apărării din Germania a anunțat o schimbare majoră aplicată tuturor bărbaților cu vârsta între 17 și 45 de ani. Toți vor trebui să ceară aprobare de la armată, cunoscută sub numele de Bundeswehr, pentru călătorii care vor dura mai multe de trei luni.
Noua regulă face parte din „Legea modernizării serviciului militar” și a intrat în vigoare din prima zi a anului, însă abia acum a fost dzvăluită.
Impact și pentru fotbaliști
Ministerul Apărării susține că această regulă are ca scop menținerea unei evidențe clare asupra persoanelor aflate în străinătate pe perioade lungi. Asta în contextul tensiunilor de securitate din Europa.
În Germania servicul militar este voluntar astfel că aprobarea se acordă, cel puțin momentan, automat. Însă reglementările administrative nu sunt încă implementate.
Astfel, chiar și fotbaliști precum Florian Wirtz, Kai Havertz sau Antonio Rudiger care evoluează în afara Germaniei au nevoie de această aprobare pentru a putea în afara Bundesligii.
Guvernul din Germania vrea ca efectivele Bundeswehr să crească de la 184.000 până la 270.000 până în 2035. Iar după atacul Rusiei asupra Ucrainei au existat și discuții despre revenirea la sistemul de conscripție obligatorie.
Momentan, nu au fost anunțate consecințele pentru cei care pleacă în străinătate fără aprobare.
