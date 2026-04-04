Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit

Viviana Moraru Publicat: 4 aprilie 2026, 13:32

Mircea Lucescu şi Răzvan Lucescu / SportPictures

Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul său, Răzvan, după infarctul miocardic acut suferit în dimineaţa zilei de duminică. Fostul selecţioner a rămas internat la Spitalul Universitar din Bucureşti.

“Il Luce” ar fi trebuit să fie externat vineri, însă starea sa s-a agravat şi a suferit un infarct în timpul unui set de analize. El a rămas astfel internat la Universitar, fiind mutat pe secţia USTACC (Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat a Pacienților Cardiaci Critici), unde este sub atenta supraveghere a medicilor.

Conform fanatik.ro, în ciuda situaţiei medicale delicate pe care o traversează, Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul său din spital şi a avut o cerinţă specială. “Il Luce” i-a cerut antrenorului lui PAOK două bilete la finala Cupei Greciei.

Trupa lui Răzvan Lucescu se va lupta pentru marele trofeu cu OFI Crete, pe 25 aprilie, de la ora 20:30, meciul fiind live în AntenaPLAY. Mircea Lucescu nu vrea astfel să rateze partida echipei fiului său.

Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu, a oferit detalii despre starea lui Mircea Lucescu. Acesta a transmis că fostul selecţioner trece prin momente dificile.

“Ceea ce s-a întâmplat ieri a fost cumva un al doilea șoc emoțional și pentru noi, pentru că știrea infarctului suferit a venit exact în timpul Comisiei Tehnice. La 10:30 a început Comisia Tehnică ieri. Am aflat chiar acolo.

A venit mesajul imediat. Într-o primă fază, unul dintre membrii Comisiei Tehnice care au o legătură apropiată cu domnul Cîrstoiu, managerul Spitalului Municipal, a luat legătura, i-a răspuns imediat, i-a dat detalii despre ceea ce am aflat cu toții ulterior. Sunt momente dificile, și în primul rând pentru domnia sa, că trece prin astfel de cumpene. Duminica a avut colapsul în interiorul cantonamentului. Ieri, vineri, a avut din nou problema asta majoră. Din ce am înțeles a fost resuscitat și ieri. E un moment extrem de dificil și cu toții sperăm să se termine cu bine”, a spus Andrei Vochin, conform sursei citate anterior.

Observator
