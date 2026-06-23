A văzut ce au făcut partenerele jucătorilor de la Mondial și nu s-a abținut: „Știm cu cine sunteți măritate”

A apărut o reacție dură după imaginile cu partenerele jucătorilor de la Campionatul Mondial. Turneul final organizat de SUA, Mexic și Canada se vede live în Universul Antena.
Roy Keane, fostul internațional englez, nu s-a abținut când le-a văzut pe iubitele și soțiile jucătorilor de la Campionatul Mondial. Acesta nu înțelege de ce ele poartă tricourile cu numele fotbaliștilor.
Roy Keane le-a taxat pe partenerele jucătorilor de la Campionatul Mondial
Printre soțiile celebre care au fost surprinse în tricoul partenerilor se numără și Antonella Rocuzzo. Soția lui Lionel Messi i-a făcut „galerie” starului argentinian la meciul cu Austria, câștigat cu 2-0. Iubita lui Jude Bellingham, Ashlyn Castro, a atras toate privirile la meciul Angliei cu Croația (vezi galeria foto cu Antonelli Rocuzzo și alte partenere celebre ale jucătorilor de la Campionatul Mondial).
„La Cupa Mondială, când nevestele și familiile vin la meciuri și toate soțiile defilează cu tricouri cu numele jucătorilor pe spate, wow! La copii e în regulă, dar soțiile și partenerele să poate tricouri cu numele jucătorilor pe spate? Wow!
La un an distanță, majoritatea sunt despărțiți…Și apoi apar mereu poze cu ele cu tricouri cu ‘Jimmy’ sau ‘Johnny’. Știm cu toții cu cine ești măritată!
Cu toții stăm în loja pentru familii. Eu am tricoul, tu îl ai pe al tău? N-am de gând să iau parte la jocul ăsta”, a declarat Roy Keane, conform marca.com.
Ian Wright, un alt fost mare internațional englez, nu i-a dat dreptate lui Roy Keane. Fostul jucător al lui Arsenal înțelege de ce femeile poartă tricourile partenerilor lor.
„Eu n-am nicio problemă cu asta, Roy. Soțul ei e pe teren, iar ea este mândră de el. Daca vrea să-i poarte tricoul, e perfect ok”, a spus și Ian Wright.
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