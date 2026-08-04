Selecţionerul de la Mondial dat afară la două luni după ce i se prelungise contractul

Federaţia Algeriană de Fotbal (FAF) a anunţat, luni, că pune capăt misiunii antrenorului elveţian Vladimir Petkovic în fruntea echipei.
Numit în 2024 pentru a-l succeda pe Djamel Belmadi, antrenorul în vârstă de 62 de ani, născut în Bosnia, îşi părăseşte funcţia la doar două luni după ce a semnat o prelungire a contractului până în 2028.
Vladimir Petkovic e out de la naţionala Algeriei
Relaţia dintre Federaţia Algeriană de Fotbal (FAF) şi Petkovic şi personalul său „s-a încheiat oficial astăzi, prin acord reciproc”, a anunţat forul de conducere al fotbalului algerian.
Sub conducerea lui Petkovic, Algeria, ajutată de noul format cu 48 de naţiuni al Cupei Mondiale, s-a calificat în faza eliminatorie a unei Cupe Mondiale pentru a doua oară în istoria sa, după 2014.
Dar seria lor s-a încheiat în şaisprezecimile de finală împotriva Elveţiei (2-0).
Algerienii nu au reuşit să impresioneze nici la Cupa Africii pe Naţiuni din ianuarie, fiind eliminaţi în sferturile de finală de Nigeria (2-0).
FAF nu a anunţat încă numele succesorului său.
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