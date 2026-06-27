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Imagini de colecție! Jucătorii Egiptului au sărbătorit în stradă, alături de fani, calificarea istorică în șaisprezecimi

Daniel Işvanca Publicat: 27 iunie 2026, 9:28

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Imagini de colecție! Jucătorii Egiptului au sărbătorit în stradă, alături de fani, calificarea istorică în șaisprezecimi

Fani egipteni / Profimedia

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Naționala Egiptului a scris istorie la Campionatul Mondial, reușind să se califice în premieră în fazele eliminatorii la un turneu final. Remiza contra Iranului a fost suficientă, iar jucătorii și fanii au dat startul la petrecere.

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Atât pe străzile din Cairo, cât și pe cele din Seattle, suporterii egipteni au petrecut până în zori. Mohamed Salah și coechipierii săi au ieșit pe stradă pentru a sărbători acest succes uriaș.

Egipt, calificată în premieră în fazele eliminatorii la un Mondial

Egipt va juca în șaisprezecimile Campionatului Mondial, o premieră în istoria naționalei, iar jucătorii au sărbătorit alături de fani după remiza dramatică împotriva Iranului.

Mohamed Salah a fost iarăși în centrul atenției și a petrecut cu coechipierii săi acest eveniment istoric pentru selecționata africană. Scenele au continuat și pe străzile din Cairo, acolo unde fanii au aruncat cu artificii.

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