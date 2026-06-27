Imagini de colecție! Jucătorii Egiptului au sărbătorit în stradă, alături de fani, calificarea istorică în șaisprezecimi

Naționala Egiptului a scris istorie la Campionatul Mondial, reușind să se califice în premieră în fazele eliminatorii la un turneu final. Remiza contra Iranului a fost suficientă, iar jucătorii și fanii au dat startul la petrecere.

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Atât pe străzile din Cairo, cât și pe cele din Seattle, suporterii egipteni au petrecut până în zori. Mohamed Salah și coechipierii săi au ieșit pe stradă pentru a sărbători acest succes uriaș.

Egipt, calificată în premieră în fazele eliminatorii la un Mondial

Egipt va juca în șaisprezecimile Campionatului Mondial, o premieră în istoria naționalei, iar jucătorii au sărbătorit alături de fani după remiza dramatică împotriva Iranului.

Mohamed Salah a fost iarăși în centrul atenției și a petrecut cu coechipierii săi acest eveniment istoric pentru selecționata africană. Scenele au continuat și pe străzile din Cairo, acolo unde fanii au aruncat cu artificii.

Mo Salah celebrates after Egypt qualify for the World Cup knockouts for the first time ever ❤️

🇪🇬👑 pic.twitter.com/dPdHVocR5P

— The Redmen TV (@TheRedmenTV) June 27, 2026