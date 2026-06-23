Imaginile care fac înconjurul lumii după calificarea Norvegiei! Haaland, la vâsle, Odegaard dă tonul

Norvegia a câştigat cu 3-2 meciul cu Senegal, din etapa a doua a grupei I de la Cupa Mondială 2026. Erling Haaland a reuşit o dublă pentru scandinavii care au reuşit să se califice în 16-imile turneului final organizat de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.

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Haaland a reuşit o dublă, în timp ce Pedersen a marcat şi el un gol, jucătorul introdus în minutul 13 fiind cel care a deschis scorul. Reveniţi după 28 de ani la Cupa Mondială, norvegienii au sărbătorit aşa cum se cuvine ieşirea din grupe.

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Jucătorii Norvegiei au sărbătorit într-un mod inedit alături de fani ieşirea din grupe la Cupa Mondială 2026

Fanii norvegieni au luat cu asalt coasta de est a Statelor Unite. Încă de acum câteva zile, ei au devenit virali la Boston şi New York. Ultima oară, în Times Square, ei au fost surprinşi cum “vâsleau”, în timpul salutului vikingilor.

La finalul meciului cu Senegal, în horă au intrat şi jucătorii echipei naţionale. Întreg lotul Norvegiei s-a aşezat ca într-o barcă, gata de “vâslit”, în timp ce Martin Odegaard, starul lui Arsenal, a dat tonul la tobe, atât pentru colegii săi, cât şi pentru suporterii prezenţi pe MetLife Stadium, arena pe care se va disputa ultimul act al Cupei Mondiale, pe 19 iulie.

Ole Frøystad, fanul care a dat startul acestei scandări, a vorbit despre succesul pe care îl are la această Cupă Mondială pentru Gazzetta dello Sport. Scopul principal? “E un strigăt care aduce unitate şi calm în momente dificile”, a explicat el, pentru publicaţia italiană.