Norvegia – Senegal, LIVE VIDEO, 03:00 (Antena 1, AntenaPLAY). Haaland, duel de senzaţie cu Mane la Mondial

Meciul Norvegia – Senegal e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY marţi dimineaţă, de la ora 03:00. Norvegia a debutat cu o victorie la Mondial, 4-1 cu Irak, în timp ce Senegal a pierdut în prima etapă, 1-3, cu Franţa, într-un meci în care superstarul Kylian Mbappe a reuşit o dublă.

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La fel ca şi Mbappe, Erling Haaland (25 de ani) a reuşit şi el o dublă în prima etapă a Campionatului Mondial 2026, turneu final care se vede exclusiv în România în Universul Antena.

Norvegia – Senegal LIVE VIDEO

Echipe probabile:

Norvegia (4-3-3): Nyland – Ryerson, Heggem, Ajer, Wolfe – Odegaard, Berge, Aursnes – Sorloth, Haaland, Nusa. Selecționer: Stale Solbakken

Senegal (4-3-3): Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf – Camara, I. Gueye, P. Gueye – Sarr, Jackson, Mane. Selecționer: Pape Thiaw