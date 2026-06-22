Norvegia – Senegal, LIVE VIDEO, 03:00 (Antena 1, AntenaPLAY). Haaland, duel de senzaţie cu Mane la Mondial

Meciul Norvegia – Senegal e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY marţi dimineaţă, de la ora 03:00. Norvegia a debutat cu o victorie la Mondial, 4-1 cu Irak, în timp ce Senegal a pierdut în prima etapă, 1-3, cu Franţa, într-un meci în care superstarul Kylian Mbappe a reuşit o dublă.
La fel ca şi Mbappe, Erling Haaland (25 de ani) a reuşit şi el o dublă în prima etapă a Campionatului Mondial 2026, turneu final care se vede exclusiv în România în Universul Antena.
Norvegia – Senegal LIVE VIDEO
Echipe probabile:
Norvegia (4-3-3): Nyland – Ryerson, Heggem, Ajer, Wolfe – Odegaard, Berge, Aursnes – Sorloth, Haaland, Nusa. Selecționer: Stale Solbakken
Senegal (4-3-3): Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf – Camara, I. Gueye, P. Gueye – Sarr, Jackson, Mane. Selecționer: Pape Thiaw
Lotul Norvegiei de la Cupa Mondială
Portari: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV)
Fundaşi: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking)
Mijlocaşi: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers)
Atacanţi: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)
Lotul Senegalului de la Cupa Mondială
Portari: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (OGC Nice), Mory Diaw (Le Havre)
Fundași: Krépin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi H), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Ilay Camara (Anderlecht), Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Moustapha Mbow (Paris FC), Ismail Jakobs (Galatasaray)
Mijlocași: Idrissa Gana Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Alassane Gueye (Villarreal), Lamine Camara (AS Monaco), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Gambinos Stars Africa)
Atacanți: Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern FC), Assane Diao (Côme), Ibrahim Mbaye (PSG), Chérif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace)
Cupa Mondială, Grupa I, program complet
- Grupa I: Franţa, Senegal, Irak, Norvegia
16 iunie, ora 22:00 – Franța – Senegal 3-1. Detalii AICI.
17 iunie, ora 1:00 – Irak – Norvegia 1-4. Detalii AICI.
23 iunie, ora 0:00 – Franța – Irak (Antena 1 şi AntenaPLAY)
23 iunie, ora 3:00 – Norvegia – Senegal (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 22:00 – Norvegia – Franța (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 12:00 – Senegal – Irak (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
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