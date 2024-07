Javier Aguirre a devenit selecţionerul Mexicului, una din gazdele Campionatului Mondial din 2026. Antena transmite competiţia - Antena Sport

„Cum am spus, cum am vorbit şi noi în vestiare, nu avem regrete. Aveam regrete dacă nu dădeam tot. Am dat tot, poate doar puteam să fim inspiraţi în anumite momente ale jocului. Nu eram obişnuiţi să jucăm în perioada aceasta a anului, să jucăm la acest nivel, la cea mai înaltă intensitate.

Şi Olanda, şi Belgia, au o altă experienţă. Chiar şi Ucraina, ele jucau mereu astfel de meciuri. Am fost storşi. Am dat totul, am făcut risipă de energie în fiecare meci. Se putea mai bine în unele momente, să luăm alte decizii, dar luăm lucrurile bune, avem pe ce construi.

(N.r. Fundaşul care l-a impresionat) Clar Van Dijk! Un jucător de talie mondială, o forţă a naturii. Prin calităţile mele, nu am fost niciodată un vârf autentic, să deviez mingile, dar pot să îndeplinesc acest rol foarte bine, mai sunt lucruri la care pot să mă îmbunătăţesc. Şumi m-a ajutat enorm prin sfaturile pe care mi le-a dat, m-am simţit foarte bine. În bandă stânga am jucat acolo de mic, nu sunt probleme.

(N.r. Pe cine susţii la EURO 2024) Pe Olanda. Am făcut schimb cu Van Dijk de tricouri. Cu asta am plecat de acolo, pe drum ne tot gândeam că trebuie cu orice preţ să trăim momentele acestea, cel mai apropiat turneu final este Mondialul. Trebuie să fim acolo, avem încredere că putem să ne batem cu oricine, e principalul nostru obicetiv, Campionatul Mondial”, a declarat Denis Drăguş, conform digisport.ro.