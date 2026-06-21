Kylian Mbappe nu a stat pe gânduri când a fost întrebat care e cel mai bun fotbalist din lume. Răspunsul dat de starul francez

Kylian Mbappe a fost întrebat înainte de Franţa – Irak care este cel mai bun jucător din lume. Chiar dacă francezul e văzut de mulţi ca fiind primul pe această listă, acesta nu s-a gândit la numele său.
Mbappe luptă cu Lionel Messi pentru a deveni cel mai bun marcator din istoria Capionatului Mondial. Argentinianul are 16 goluri, fiind egal cu Klose şi la două lungimi de starul lui Real Madrid. Kylian l-a numit chiar pe rivalul său drept “cel mai bun”, aducându-l în discuţie şi pe Cristiano Ronaldo.
Kylian Mbappe: “Messi e cel mai bun”
”Messi este cel mai bun, alături de Cristiano Ronaldo. Eu doar încerc să-mi ajut echipa să câștige o nouă Cupă Mondială, restul sunt doar dezbateri pentru presă. Știam că Leo Messi va marca goluri, el mereu înscrie. Voi marca și eu goluri pentru a-mi ajuta echipa să meargă cât mai departe.
Sigur, dacă voi marca, mă vor apropia de record (n.r. de goluri marcate la Campionatele Mondiale”, a spus Kylian Mbappe, citat de Fabrizio Romano.
La această ediţie de Campionat Mondial, Mbappe şi-a trecut în cont o dublă în duelul cu Senegal (3-1), în timp ce Messi a reuşitun hattrick, în Argentina – Algeria 3-0. Ronaldo nu a marcat în Portugalia – DR Congo 1-1.
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