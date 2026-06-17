Lionel Messi scrie istorie la Cupa Mondială 2026! A egalat recordul all-time al lui Miroslav Klose cu un hattrick fabulos

Lionel Messi a început perfect Cupa Mondială 2026. Argentina a câştigat meciul de debut împotriva Algeriei, iar starul lui Inter Miami a marcat toate cele trei goluri.

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Messi a ajuns astfel la 16 goluri la Cupa Mondială şi a egalat recordul lui Miroslav Klose de reuşite la turneul final.

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Lionel Messi a doborât recordul lui Miroslav Klose

Lionel Messi a început tare meciul de la Kansas City. El a trimis balonul în poartă în minutul 5, dar reuşita a fost anulată din cauza unui offside. În minutul 17, argentinianul a deschis scorul cu un şut fabulos, din afara careului. Tot el a majorat diferenţa în minutul 60, atunci când a profitat de eroarea fiului lui Zidane şi a trimis mingea în poartă.

În minutul 76, recordul lui Miroslav Klose a fost egalat. Messi a marcat din nou din afara careului şi a ajuns la 16 reuşite la Cupa Mondială. Astfel, într-un singur meci, el i-a depăşit pe Kylian Mbappe, Gerd Muller şi Ronaldo Nazario. În ceea ce îl priveşte pe francez, el ajunsese la borna 14 la meciul de noaptea trecută dintre Franţa şi Senegal.

Most goals scored in World Cup history:

◎ 16 – Miroslav Klose

◉ 16 – Lionel Messi

◎ 15 – Ronaldo Nazário

◎ 14 – Gerd Müller

◉ 14 – Kylian Mbappé

◎ 13 – Just Fontaine

Who’s going to break the record? 👀#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sNPp18zpRG

— Squawka (@Squawka) June 17, 2026