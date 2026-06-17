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Lionel Messi scrie istorie la Cupa Mondială 2026! A egalat recordul all-time al lui Miroslav Klose cu un hattrick fabulos

Alex Masgras Publicat: 17 iunie 2026, 6:14

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Lionel Messi / Profimedia

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Lionel Messi a început perfect Cupa Mondială 2026. Argentina a câştigat meciul de debut împotriva Algeriei, iar starul lui Inter Miami a marcat toate cele trei goluri.

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Messi a ajuns astfel la 16 goluri la Cupa Mondială şi a egalat recordul lui Miroslav Klose de reuşite la turneul final.

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Lionel Messi a doborât recordul lui Miroslav Klose

Lionel Messi a început tare meciul de la Kansas City. El a trimis balonul în poartă în minutul 5, dar reuşita a fost anulată din cauza unui offside. În minutul 17, argentinianul a deschis scorul cu un şut fabulos, din afara careului. Tot el a majorat diferenţa în minutul 60, atunci când a profitat de eroarea fiului lui Zidane şi a trimis mingea în poartă.

În minutul 76, recordul lui Miroslav Klose a fost egalat. Messi a marcat din nou din afara careului şi a ajuns la 16 reuşite la Cupa Mondială. Astfel, într-un singur meci, el i-a depăşit pe Kylian Mbappe, Gerd Muller şi Ronaldo Nazario. În ceea ce îl priveşte pe francez, el ajunsese la borna 14 la meciul de noaptea trecută dintre Franţa şi Senegal.

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Acesta a fost şi primul hattrick al lui Lionel Messi la Cupa Mondială. Argentinianul se află la a şasea Cupă Mondială, devenind primul jucător din istorie care atinge această bornă incredibilă. Totul în timp ce a evoluat în meciul cu numărul 200 pentru naţionala Argentinei.

Lionel Messi are astfel ocazia de a doborî recordul lui Miroslav Klose. Pentru campioana mondială din 2022 urmează acum meciul cu Austria, de pe 22 iunie, de la ora 20:00, după care va încheia grupa împotriva Iordaniei, pe 28 iunie, de la ora 05:00.

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