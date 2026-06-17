Lionel Messi scrie istorie la Cupa Mondială 2026! A egalat recordul all-time al lui Miroslav Klose cu un hattrick fabulos

Lionel Messi a început perfect Cupa Mondială 2026. Argentina a câştigat meciul de debut împotriva Algeriei, iar starul lui Inter Miami a marcat toate cele trei goluri.
Messi a ajuns astfel la 16 goluri la Cupa Mondială şi a egalat recordul lui Miroslav Klose de reuşite la turneul final.
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Lionel Messi a doborât recordul lui Miroslav Klose
Lionel Messi a început tare meciul de la Kansas City. El a trimis balonul în poartă în minutul 5, dar reuşita a fost anulată din cauza unui offside. În minutul 17, argentinianul a deschis scorul cu un şut fabulos, din afara careului. Tot el a majorat diferenţa în minutul 60, atunci când a profitat de eroarea fiului lui Zidane şi a trimis mingea în poartă.
În minutul 76, recordul lui Miroslav Klose a fost egalat. Messi a marcat din nou din afara careului şi a ajuns la 16 reuşite la Cupa Mondială. Astfel, într-un singur meci, el i-a depăşit pe Kylian Mbappe, Gerd Muller şi Ronaldo Nazario. În ceea ce îl priveşte pe francez, el ajunsese la borna 14 la meciul de noaptea trecută dintre Franţa şi Senegal.
Most goals scored in World Cup history:
◎ 16 – Miroslav Klose
◉ 16 – Lionel Messi
◎ 15 – Ronaldo Nazário
◎ 14 – Gerd Müller
◉ 14 – Kylian Mbappé
◎ 13 – Just Fontaine
Who’s going to break the record? 👀#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sNPp18zpRG
— Squawka (@Squawka) June 17, 2026
Acesta a fost şi primul hattrick al lui Lionel Messi la Cupa Mondială. Argentinianul se află la a şasea Cupă Mondială, devenind primul jucător din istorie care atinge această bornă incredibilă. Totul în timp ce a evoluat în meciul cu numărul 200 pentru naţionala Argentinei.
Lionel Messi are astfel ocazia de a doborî recordul lui Miroslav Klose. Pentru campioana mondială din 2022 urmează acum meciul cu Austria, de pe 22 iunie, de la ora 20:00, după care va încheia grupa împotriva Iordaniei, pe 28 iunie, de la ora 05:00.
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