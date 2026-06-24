Lionel Messi, gata pentru meciul arbitrat de Istvan Kovacs. Ce a postat în ziua în care a împlinit 39 de ani

Lionel Messi a împlinit astăzi vârsta de 39 de ani, iar tot astăzi Argentina a aflat că va fi arbitrată de Istvan Kovacs în ultimul meci pe care îl va disputa în Grupa J, cel contra Iordaniei. Cu câteva ore înainte de anunțul FIFA, “La Pulga” a postat un videoclip prin care și-a dorit să arate că este gata și de ultimul meci, deși șansele să fie integralist sunt extrem de mici.

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Ziua de 24 iunie este una istorică pentru fotbalul mondial, deoarece este marcat momentul în care sportul îl celebrează pe Lionel Messi. Astăzi, decarul “pumelor” a ajuns la vârsta de 39 de ani și a primit mesaje de “La mulți ani” atât din partea coechipierilor săi, cât și din partea federației.

Leo Messi, în sala de forțe de ziua sa

Deși momentul ar trebui să fie unul festiv pentru Leo, acesta nu a avut foarte mult timp să sărbătorească, ținând cont că se află în plină Cupă Mondială cu Argentina, care și-a asigurat primul loc din Grupa J odată cu victoriile cu Algeria (3-0) și Austria (2-0). Deși Lionel Scaloni nu mai are vreo miză să îl folosească pe Messi din primul până în ultimul minut la partida cu Iordania, decarul a vrut să arate că se pregătește intens indiferent de adversar.

Astfel, de ziua sa, Messi a postat un videoclip din sala de forță, făcând diverse exerciții la aparte. Octuplul câștigător al Balonului de Aur a atașat și o melodie al cărei titlu este “Tărâmul campionilor“, cel mai probabil o referință la titlul mondial câștigat de el și de colegii săi în 2022 în Qatar.