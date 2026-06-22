Luis de la Fuente, mesaj direct după Spania – Arabia Saudită 4-0: “Era normal ca jucătorii să fie furioși!”

Selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a oferit o serie de declarații după victoria cu Arabia Saudită, scor 4-0, din etapa a 2-a de la Campionatul Mondial. Duelul a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.
Spania a debutat cu stângul la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic. „Furia Roja” nu a reușit să marcheze în partida cu selecționata din Capul Verde, iar meciul s-a încheiat cu scorul de 0-0.
Ce a spus Luis de la Fuente după Spania – Arabia Saudită 4-0
Luis de la Fuente a recunoscut că a purtat discuții cu elevii săi, după meciul „de uitat” cu Capul Verde. Acesta s-a declarat mulțumit de faptul că jucătorii au înțeles mesajul și că au făcut spectacol cu Arabia Saudită.
„Am avut o primă repriză excepțională și o a doua repriză bună. Acest rezultat ne permite să avem continuitate și să ne pregătim pentru meciurile importante care urmează. Partida cu Uruguay va fi dificilă și foarte dură.
Am discutat cu jucătorii și am fost cu toții de acord că aveam nevoie de mai multă verticalitate și mai multă intensitate. S-a văzut încă din primul minut, când am presat adversarul și l-am împins în propria jumătate. Suntem foarte mulțumiți de această abordare, dar trebuie să continuăm să creștem.
Nimănui nu-i place să îi fie puse la îndoială munca și calitățile. Era normal ca jucătorii să fie furioși și să aibă o reacție fermă. Au vrut să se justifice și să ofere continuitate unui proiect la care lucrăm de ceva timp”, a spus Luis de la Fuente, după victoria cu Arabia Saudită.
Spania – Arabia Saudită 4-0
Duelul dintre Spania şi Arabia Saudită a fost dominat de iberici încă din primul minut, iar formaţia lui Luis de la Fuente a evitat astfel să fie în criză după ce în prima partidă a remizat, 0-0, cu Insulele Capulului Verde.
Acum, în ultima rundă, Spania urmează să joace contra celor din Uruguay, formaţie care este considerată a fi a doua favorită din grupă
Cum au arătat echipele de start:
Spania (4-2-3-1): Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri – Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena – Oyarzabal;
Arabia Saudită (5-3-2): Al Owais – Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Al Amri, Al Harbi – Al Dawsari, Al Khaibari, Al Juwayr – Al Buraikan, Al Dawsari;
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