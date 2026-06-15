Manuel Neuer a declarat că “nu se pot trage cu adevărat paralele” între lotul Germaniei la Cupa Mondială din 2026 şi cel care a câştigat titlul în Brazilia în 2014, dar a subliniat că “totul este posibil cu această echipă”, scrie DPA.

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Germania a început turneul din acest an cu o demonstraţie de forţă, duminică, după un 7-1 împotriva selecţionatei Curacao – acelaşi scor ca în semifinalele din 2014 împotriva gazdelor de atunci, Brazilia.

Manuel Neuer dă cărţile pe faţă după 7-1 cu Curacao: “Totul este posibil cu această echipă”

A fost, de asemenea, pentru prima dată din 2014 când “Mannschaft” a câştigat meciul de deschidere la o Cupă Mondială.

“A începe aşa un turneu ca acesta este ceva foarte special. Îţi dă încredere şi un sentiment de calm. Totuşi, ştim că aceasta nu a fost semifinala cu 7-1 împotriva Braziliei”, a spus portarul lui Bayern Munchen după meci.

Neuer se întoarce la echipa naţională după ce s-a retras după Euro 2024 pe teren propriu. Portarul a ratat meciurile de pregătire dinaintea turneului din cauza unei accidentări, dar s-a recuperat la timp pentru meciul de deschidere al Cupei Mondiale.