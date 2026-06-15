Manuel Neuer a declarat că “nu se pot trage cu adevărat paralele” între lotul Germaniei la Cupa Mondială din 2026 şi cel care a câştigat titlul în Brazilia în 2014, dar a subliniat că “totul este posibil cu această echipă”, scrie DPA.
Germania a început turneul din acest an cu o demonstraţie de forţă, duminică, după un 7-1 împotriva selecţionatei Curacao – acelaşi scor ca în semifinalele din 2014 împotriva gazdelor de atunci, Brazilia.
Manuel Neuer dă cărţile pe faţă după 7-1 cu Curacao: “Totul este posibil cu această echipă”
A fost, de asemenea, pentru prima dată din 2014 când “Mannschaft” a câştigat meciul de deschidere la o Cupă Mondială.
“A începe aşa un turneu ca acesta este ceva foarte special. Îţi dă încredere şi un sentiment de calm. Totuşi, ştim că aceasta nu a fost semifinala cu 7-1 împotriva Braziliei”, a spus portarul lui Bayern Munchen după meci.
Neuer se întoarce la echipa naţională după ce s-a retras după Euro 2024 pe teren propriu. Portarul a ratat meciurile de pregătire dinaintea turneului din cauza unei accidentări, dar s-a recuperat la timp pentru meciul de deschidere al Cupei Mondiale.
El a adăugat că victoria îi dă echipei “încredere în propriile forţe”.
Germania a confirmat calculele hârtiei despre cel mai disproporţionat duel şi s-a impus prin golurile marcate de Felix Nmecha (6), Nico Schlotterbeck (38), Kai Havertz (45+5 – penalty, 88), Jamal Musiala (47), Nathaniel Brown (68), Deniz Undav (78). Livano Comenencia (21) a înscris primul gol al Curacao la Cupa Mondială.
Germania va juca în continuare în Grupa E cu Cote d’Ivoire pe 20 iunie şi cu Ecuadorul pe 25 iunie, iar Curacao va întâlni Ecuadorul pe 21 iunie şi Cote d’Ivoire pe 25 iunie.
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