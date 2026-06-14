Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Cinci lucruri după Germania Curaçao 7-1, meciul cu cel mai emoționant moment de la Mondial

Cinci lucruri după Germania Curaçao 7-1, meciul cu cel mai emoționant moment de la Mondial

Ionuţ Axinescu Publicat: 14 iunie 2026, 23:01

Comentarii
Cinci lucruri după Germania Curaçao 7-1, meciul cu cel mai emoționant moment de la Mondial

Golul lui Curacao cu Germania, marcat de Comenencia / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

1. Golul marcat de Curaçao este cel mai emoționant moment de la tot Mondialul. Bucuria aceea brută și onestă, de copii, a marcatorului Livano Comenencia și a celorlalți băieți din Caraibe reprezintă însăși esența Cupei Mondiale. La fel și lacrimile bătrânului Dick Advocaat, care a venit să-și conducă echipa la turneul final după ce a luat o pauză forțată de patru luni, ca să aibă grijă de fiica lui bolnavă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

2. O victorie zdrobitoare a Germaniei, genul de succes pe care trebuie să-l bifezi obligatoriu, dar care nu descifrează mare lucru în ceea ce privește parcursul nemților la acest Mondial. Până la urmă, e ca și cum ți-ai propune să cucerești Everestul și pornești campania de pregătire cu escaladarea vârfului Măcinului. E lăudabil c-ai urcat, dar rămân culmi mai înalte de dovedit.

3. Anii au trecut, generațiile nemților s-au schimbat, dar unele lucruri rămân la fel: Die Mannschaft nu cunoaște conceptul de milă. Alții, mai eleganți, s-ar fi oprit la 3-1, poate la 4-1, hai la 5. Ar fi pasat lejer în lateral ca să ardă minutele și toată lumea să plece mulțumită la hotel. Doar că Germania nu știe de glumă. N-a lăsat nimic de la ea și a continuat să preseze, însetată să profite de spații și să pedepsească inocența adversarilor.

4. Curaçao rămâne cu 15-20 de minute în care a fost egala Germaniei. Ba chiar ne-a făcut să ne imaginăm că, cine știe, poate încurca socoteli. Egalase, găsea drumul spre careul german, ieșise cu bine și din pauza de hidratare. S-a stins până la final și a încasat-o rău, dar nu-i capăt de țară. Până la urmă, vorbim de o insulă minusculă din Caraibe, care aparține de Olanda și are o populație cât Brăila. Doar că-i frumoasă.

5. Acum câțiva ani, Julian Nagelsmann era văzut drept un antrenor de mare viitor. Un „laptop coach”, i-au zis unii, răutăcioși. Au trecut anii, între timp și alți antrenori au învățat cu calculatoarele, iar Nagelsmann tot așteaptă să dea marea lovitură. Până departe mai e, deocamdată tehnicianul de 38 de ani a scos-o la capăt cu Curaçao și are norocul că Germania e o țară serioasă. În alte zone, mai înspre Golf așa, Julian ar fi fost invitat să-și caute alt loc de muncă undeva între minutul 21 și 38.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAȚIE. Fenomenul periculos din mare care a ucis un turist german în Mamaia
Observator
ANIMAȚIE. Fenomenul periculos din mare care a ucis un turist german în Mamaia
U Cluj i-a găsit deja înlocuitor lui Jovo Lukic. Are 4 goluri în SuperLiga în 2026. Exclusiv
Fanatik.ro
U Cluj i-a găsit deja înlocuitor lui Jovo Lukic. Are 4 goluri în SuperLiga în 2026. Exclusiv
23:21

U Cluj, întăriri de la CFR Cluj! Transferul plănuit de vicecampioana României
22:55

Germania a intrat în istorie după 7-1 cu Curacao. Performanţa cu care bate Brazilia
22:50

LIVE VIDEOOlanda – Japonia 0-0. ACUM pe Antena 1 și AntenaPLAY. Nakamura trece pe lângă deschiderea scorului
22:50

Suedia – Tunisia LIVE VIDEO (05:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Duel echilibrat în Grupa F
22:39

Ofertă de 6.000.000 de euro pentru Gigi Becali
22:34

Iranul ajunge la Los Angeles într-un context geopolitic tensionat
Vezi toate știrile
1 Revenire la FCSB. Se întoarce după trei luni! Gigi Becali a bătut palma cu el 2 O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali 3 VideoN-a durat mult! Noua regulă din fotbal a fost „ocolită”: tactica genială cu care a păcălit arbitrul 4 Universitatea Cluj a dat o nouă lovitură pe piața transferurilor! Jucătorul a fost prezentat oficial 5 Record absolut în Australia – Turcia! Nestory Irankunda a intrat direct în istorie 6 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat astaMeciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta