Cinci lucruri după Germania Curaçao 7-1, meciul cu cel mai emoționant moment de la Mondial

1. Golul marcat de Curaçao este cel mai emoționant moment de la tot Mondialul. Bucuria aceea brută și onestă, de copii, a marcatorului Livano Comenencia și a celorlalți băieți din Caraibe reprezintă însăși esența Cupei Mondiale. La fel și lacrimile bătrânului Dick Advocaat, care a venit să-și conducă echipa la turneul final după ce a luat o pauză forțată de patru luni, ca să aibă grijă de fiica lui bolnavă.

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2. O victorie zdrobitoare a Germaniei, genul de succes pe care trebuie să-l bifezi obligatoriu, dar care nu descifrează mare lucru în ceea ce privește parcursul nemților la acest Mondial. Până la urmă, e ca și cum ți-ai propune să cucerești Everestul și pornești campania de pregătire cu escaladarea vârfului Măcinului. E lăudabil c-ai urcat, dar rămân culmi mai înalte de dovedit.

3. Anii au trecut, generațiile nemților s-au schimbat, dar unele lucruri rămân la fel: Die Mannschaft nu cunoaște conceptul de milă. Alții, mai eleganți, s-ar fi oprit la 3-1, poate la 4-1, hai la 5. Ar fi pasat lejer în lateral ca să ardă minutele și toată lumea să plece mulțumită la hotel. Doar că Germania nu știe de glumă. N-a lăsat nimic de la ea și a continuat să preseze, însetată să profite de spații și să pedepsească inocența adversarilor.

4. Curaçao rămâne cu 15-20 de minute în care a fost egala Germaniei. Ba chiar ne-a făcut să ne imaginăm că, cine știe, poate încurca socoteli. Egalase, găsea drumul spre careul german, ieșise cu bine și din pauza de hidratare. S-a stins până la final și a încasat-o rău, dar nu-i capăt de țară. Până la urmă, vorbim de o insulă minusculă din Caraibe, care aparține de Olanda și are o populație cât Brăila. Doar că-i frumoasă.

5. Acum câțiva ani, Julian Nagelsmann era văzut drept un antrenor de mare viitor. Un „laptop coach”, i-au zis unii, răutăcioși. Au trecut anii, între timp și alți antrenori au învățat cu calculatoarele, iar Nagelsmann tot așteaptă să dea marea lovitură. Până departe mai e, deocamdată tehnicianul de 38 de ani a scos-o la capăt cu Curaçao și are norocul că Germania e o țară serioasă. În alte zone, mai înspre Golf așa, Julian ar fi fost invitat să-și caute alt loc de muncă undeva între minutul 21 și 38.