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Olanda – Suedia LIVE VIDEO (20:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Duel tare în Grupa F de la Campionatul Mondial

Viviana Moraru Publicat: 20 iunie 2026, 10:40

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Olanda – Suedia LIVE VIDEO (20:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Duel tare în Grupa F de la Campionatul Mondial

Virgil Van Dijk, după un meci al Olandei/ Profimedia

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Olanda – Suedia, duelul din etapa a doua a Grupei F de la Campionatul Mondial, va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la ora 20:00. Se anunță un duel echilibrat la Houston.

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Suedia a dat recital în prima etapă, reușind să învingă Tunisia cu scorul de 5-1. Cu un rezultat pozitiv în duelul cu Olanda, naționala lui Graham Potter își va asigura calificarea în runda următoarea a turneului final.

Olanda – Suedia LIVE VIDEO (20:00, Antena 1 și AntenaPLAY)

Olanda, de cealaltă parte, a remizat cu Japonia, scor 2-2, în prima etapă a grupelor. Olandezii au condus de două ori, după golurile lui Virgil Van Dijk și Crysencio Summerville, însă asiaticii au reușit să egaleze în minutul 89.

Olanda și Suedia s-au duelat ultima dată în 2017, în preliminariile Campionatului Mondial 2018. Olandezii s-au impus fără emoții, scor 2-0, meci în care Arjen Robben reușea „dubla”.

În a doua partidă a Grupei F de la Campionatul Mondial se vor întâlni Tunisia și Japonia. Meciul va fi arbitrat de Istvan Kovács și se va disputa de la ora 07:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

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Lotul Olandei

  • Portari: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)
  • Fundași: Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter),Jorrel Hato (Chelsea), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Spurs), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton), Mats Wieffer (Brighton)
  • Mijlocași: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique Marseille)
  • Atacanți: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray, împrumutat de la Napoli), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax)
  • Selecţioner: Ronald Koeman

Lotul Suediei

  • Portari: Kristoffeldt Nordfeldt Kristoffer Nordfeldt (AIK), Viktor Johansson (Stoke City), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County)
  • Fundași: Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Elliot Stroud (Mjallby), Carl Starfelt (Celta Vigo), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Hjalmar Ekdal (Burnley), Eric Smith (St. Pauli)
  • Mijlocași: Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Jesper Karlstrom (Udinese), Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise), Ken Sema (Pafos)
  • Atacanți: Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Taha Ali (Malmo), Alexander Isak (Liverpool), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)
  • Selecţioner: Graham Potter
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