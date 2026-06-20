Olanda – Suedia LIVE VIDEO (20:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Duel tare în Grupa F de la Campionatul Mondial

Virgil Van Dijk, după un meci al Olandei/ Profimedia

Olanda – Suedia, duelul din etapa a doua a Grupei F de la Campionatul Mondial, va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la ora 20:00. Se anunță un duel echilibrat la Houston.

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Suedia a dat recital în prima etapă, reușind să învingă Tunisia cu scorul de 5-1. Cu un rezultat pozitiv în duelul cu Olanda, naționala lui Graham Potter își va asigura calificarea în runda următoarea a turneului final.

Olanda – Suedia LIVE VIDEO (20:00, Antena 1 și AntenaPLAY)

Olanda, de cealaltă parte, a remizat cu Japonia, scor 2-2, în prima etapă a grupelor. Olandezii au condus de două ori, după golurile lui Virgil Van Dijk și Crysencio Summerville, însă asiaticii au reușit să egaleze în minutul 89.

Olanda și Suedia s-au duelat ultima dată în 2017, în preliminariile Campionatului Mondial 2018. Olandezii s-au impus fără emoții, scor 2-0, meci în care Arjen Robben reușea „dubla”.

În a doua partidă a Grupei F de la Campionatul Mondial se vor întâlni Tunisia și Japonia. Meciul va fi arbitrat de Istvan Kovács și se va disputa de la ora 07:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.