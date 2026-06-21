Uruguay – Capul Verde (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Joao Paulo, din nou în prim-plan la Cupa Mondială

Campionatul Mondial continuă cu partide captivante din faza grupelor, iar după Spania – Arabia Saudită, Grupa H ne propune duelul dintre Uruguay și Capul Verde, transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Selecționata unde evoluează și Joao Paulo este gata să producă o nouă surpriză la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Cabada, după remiza contra Spaniei.
Uruguay – Capul Verde LIVE VIDEO (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY
Uruguay vrea să își ia revanșa după surpriza neplăcută contra Arabiei Saudite, iar o victorie este mai mult decât obligatorie în confruntarea cu selecționata Capului Verde.
Capul Verde a produs una dintre cele mai șocante surprize din startul acestui Mondial, atunci când a reușit să scoată un punct în duelul contra Spaniei.
Lotul Uruguayului
- Portari: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey)
- Fundași: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastian Caceres (Club America), Mathias Olivera (Napoli), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (River Plate)
- Mijlocași: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria(Real Salt Lake), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolas De La Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting CP), Brian Rodriguez (Club America)
- Atacanți: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Vinas (Real Oviedo, împrumutat de la Club Leon), Darwin Nunez (Al Hilal)
- Selecţioner: Marcelo Bielsa
Lotul Ins. Capului Verde
- Portari: Vozinha (Chaves), Marcos da Rosa (Montana) e Carlos Santos (San Diego)
- Fundași: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), João Paulo Fernandes (FCSB), Sidny Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes “Pico” (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Ianique Tavares “Stopira” (Torreense), Edilson Borges “Diney” (Al-Bataeh)
- Mijlocași: Jamiro Monteiro (Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitória SC), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskás AFC), Deroy Duarte (Ludogorets) e Kevin Pina (Krasnodar)
- Atacanți: Rayan Mendes (Igdir FK), Willy Semedo (Omonia Nicósia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Nuno da Costa (Basaksehir), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Togliatti) e Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv)
- Selecţioner: Bubista
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