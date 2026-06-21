Uruguay – Capul Verde (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Joao Paulo, din nou în prim-plan la Cupa Mondială

Campionatul Mondial continuă cu partide captivante din faza grupelor, iar după Spania – Arabia Saudită, Grupa H ne propune duelul dintre Uruguay și Capul Verde, transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Selecționata unde evoluează și Joao Paulo este gata să producă o nouă surpriză la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Cabada, după remiza contra Spaniei.

Uruguay – Capul Verde LIVE VIDEO (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY

Uruguay vrea să își ia revanșa după surpriza neplăcută contra Arabiei Saudite, iar o victorie este mai mult decât obligatorie în confruntarea cu selecționata Capului Verde.

Capul Verde a produs una dintre cele mai șocante surprize din startul acestui Mondial, atunci când a reușit să scoată un punct în duelul contra Spaniei.

Lotul Uruguayului