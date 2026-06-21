Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Uruguay – Capul Verde (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Joao Paulo, din nou în prim-plan la Cupa Mondială

Uruguay – Capul Verde (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Joao Paulo, din nou în prim-plan la Cupa Mondială

Daniel Işvanca Publicat: 21 iunie 2026, 15:09

Comentarii
Uruguay – Capul Verde (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Joao Paulo, din nou în prim-plan la Cupa Mondială

Rodrigo Bentancur / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Campionatul Mondial continuă cu partide captivante din faza grupelor, iar după Spania – Arabia Saudită, Grupa H ne propune duelul dintre Uruguay și Capul Verde, transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecționata unde evoluează și Joao Paulo este gata să producă o nouă surpriză la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Cabada, după remiza contra Spaniei.

Uruguay – Capul Verde LIVE VIDEO (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY

Uruguay vrea să își ia revanșa după surpriza neplăcută contra Arabiei Saudite, iar o victorie este mai mult decât obligatorie în confruntarea cu selecționata Capului Verde.

Capul Verde a produs una dintre cele mai șocante surprize din startul acestui Mondial, atunci când a reușit să scoată un punct în duelul contra Spaniei.

Lotul Uruguayului

Reclamă
Reclamă
  • Portari: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey)
  • Fundași: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastian Caceres (Club America), Mathias Olivera (Napoli), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (River Plate)
  • Mijlocași: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria(Real Salt Lake), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolas De La Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting CP), Brian Rodriguez (Club America)
  • Atacanți: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Vinas (Real Oviedo, împrumutat de la Club Leon), Darwin Nunez (Al Hilal)
  • Selecţioner: Marcelo Bielsa

Lotul Ins. Capului Verde

  • Portari: Vozinha (Chaves), Marcos da Rosa (Montana) e Carlos Santos (San Diego)
  • Fundași: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), João Paulo Fernandes (FCSB), Sidny Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes “Pico” (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Ianique Tavares “Stopira” (Torreense), Edilson Borges “Diney” (Al-Bataeh)
  • Mijlocași: Jamiro Monteiro (Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitória SC), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskás AFC), Deroy Duarte (Ludogorets) e Kevin Pina (Krasnodar)
  • Atacanți: Rayan Mendes (Igdir FK), Willy Semedo (Omonia Nicósia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Nuno da Costa (Basaksehir), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Togliatti) e Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv)
  • Selecţioner: Bubista
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi surpriza neplăcută a Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă porumbul fiert, la început de sezon. Preţurile, aşteptate să scadă zilele următoare
Observator
Cât costă porumbul fiert, la început de sezon. Preţurile, aşteptate să scadă zilele următoare
Alex Băluță a semnat! Salariul uriaș pe care îl va avea la Poli Timișoara
Fanatik.ro
Alex Băluță a semnat! Salariul uriaș pe care îl va avea la Poli Timișoara
14:51

Alex Băluţă a semnat! Echipa de tradiţie din România la care va evolua fostul jucător al FCSB-ului
14:16

Irina Begu, calificare pe tabloul principal la WTA Bad Homburg! Românca, victorie în fix două ore
13:54

Cele mai dure reacții, după debutul lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială: „Concediați-l”
13:49

Britanicii au prezis scorul cu care se va termina duelul Spania – Arabia Saudită (19:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)
13:27

Andrei Nicolescu, prima reacție după debutul cu dreptul al lui Nuno Campos la Dinamo. Promisiune pentru suporteri
13:09

Spania – Arabia Saudită, 19:00, LIVE VIDEO. Ibericii, obligaţi să câştige după ce s-au încurcat în primul meci
Vezi toate știrile
1 Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial. Japonia a cerut penalty 2 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 3 Scandal uriaș la Cupa Mondială! Algeria a făcut plângere la FIFA din cauza lui Lionel Messi 4 Primul 10 de la Cupa Mondială! Cea mai mare notă de la turneul final după o prestație istorică 5 Răsturnare de situație. Ce se întâmplă, de fapt, cu Denis Drăguș. Gigi Becali l-a anunţat ca şi transferat la FCSB 6 Suma cu care s-a ales Istvan Kovacs după ce a arbitrat meciul 1.000 din istoria Cupei Mondiale
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB