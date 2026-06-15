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Spania – Capul Verde LIVE VIDEO (19:00), pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Joao Paulo, anunţat titular cu “Furia Roja”

Dan Roșu Publicat: 15 iunie 2026, 12:43

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Spania – Capul Verde LIVE VIDEO (19:00), pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Joao Paulo, anunţat titular cu Furia Roja

Ferran Torres şi Pedri - Getty Images

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Spania şi Capul Verde se întâlnesc în primul meci al Grupei H a Campionatului Mondial 2026. Duelul va avea loc luni, de la ora 19:00, şi va fi exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Meciul este unul care ne poate aduce la Campionatul Mondial un jucător din Liga 1. Joao Paulo, mijlocaşul de la FCSB, e anunţat titular împotriva campioanei Europei.

Spania – Capul Verde LIVE VIDEO (19:00), pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Duelul dintre Spania şi Capul Verde se va disputa la Atlanta, pe Mercedes Benz Stadium, o arenă cu o capacitate de 71.000 de spectatori.

Aceasta va fi prima întâlnire directă dintre cele două echipe. Dacă Spania, campioana mondială din 2010, e considerată de specialişti una dintre favoritele turneului, Capul Verde se află la prima participare la un turneu final mondial. Celelalte două naţionale din Grupa H sunt Arabia Saudită şi Uruguay.

Echipele probabile la Spania – Capul Verde

  • Spania (4-3-3): Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Ruiz, Rodri, Pedri – F Torres, Oyarzabal, Baena
  • Capul Verde (4-2-3-1): Vozinha – Moreira, Costa, Pico, Joao Paulo – Semedo, Pina – Mendes, Monteiro, Cabral – Dailon

Promisiunea făcută de Lamine Yamal dacă Spania va câştiga Campionatul Mondial

Lamine Yamal (18 ani) nu este pregătit să facă lucruri nebuneşti dacă Spania câştigă Cupa Mondială (11 iunie – 19 iulie) în această vară, exclusiv în Universul Antena.

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Chestionat la Movistar, starul FC Barcelona a rămas foarte rezervat atunci când jurnalistul l-a întrebat ce promisiune ar face dacă ar ridica trofeul.

Atacantul în vârstă de 18 ani s-a gândit câteva momente înainte de a face un pariu foarte rezonabil.

„Promit că, dacă voi câştiga Cupa Mondială, îmi voi lăsa barbă şi mustaţă… Timp de un an? Nu, trei săptămâni!”, a spus el.

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