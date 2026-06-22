Xavi, fostul căpitan Barcelonei, l-a comparat pe Lionel Messi, fostul său coechipier, cu superstarul baschetului nord-american, Michael Jordan, într-un interviu acordat site-ului sportiv american The Athletic.
Xavi: Lionel Messi e ca Michael Jordan
“Îmi place să spun că este Michael Jordan al fotbalului”, a declarat Xavi. “În fotbal, nu există nimeni care să se compare cu el. I-a depăşit pe marii jucători din trecut datorită longevităţii sale: a fost cel mai bun în ultimii 20 de ani. Chiar şi acum, după tot acest timp, continuă să ne demonstreze asta”, a adăugat fostul mijlocaş spaniol.
Messi, care va împlini miercuri 39 de ani, campion mondial cu selecţionata Argentinei în 2022, a debutat în forţă la Cupa Mondială 2026, reuşind un hat-trick în meciul cu Algeria (scor 3-0), săptămâna trecută.
“Mentalitatea lui este extraordinară. Din punctul meu de vedere, asta îl diferenţiază. Nu suportă să piardă. Are temperamentul perfect pentru fotbal şi fizicul perfect: corpul său este făcut special pentru joc.
Uitaţi de golurile pe care le-a marcat împotriva Algeriei, uitaţi-vă la jocul său complet, la condiţia sa fizică, la ambiţia şi determinarea pură pe care le aduce jocului. Are o mentalitate de campion care nu va fi egalată niciodată”, a subliniat Xavi.
“Am putut vedea că era un talent excepţional la 16 ani, dar faptul că a rezistat atât de mult timp este remarcabil. Sunt recunoscător că am jucat alături de Leo, că am trecut prin istorie alături de el. Nu cred că vom mai vedea vreodată un fotbalist ca el”, a mai spus fostul coechipier al argentinianului.
Lionel Messi este cel mai bun marcator din istoria Barcelonei (672 goluri) şi jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate istoria clubului catalan (778).
Argentinianul a câştigat în total 46 de trofee în cursul carierei sale (un record), 35 dintre ele obţinându-se alături de echipa spaniolă, pentru care a evoluat timp de 17 sezoane, între 2004 şi 2021. El a mai jucat apoi timp de doi ani la Paris Saint-Germain, înainte de a semna cu Inter Miami, echipa din Major League Soccer cu care se află sub contract în prezent.
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