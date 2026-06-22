Xavi, fostul căpitan Barcelonei, l-a comparat pe Lionel Messi, fostul său coechipier, cu superstarul baschetului nord-american, Michael Jordan, într-un interviu acordat site-ului sportiv american The Athletic.

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Xavi: Lionel Messi e ca Michael Jordan

“Îmi place să spun că este Michael Jordan al fotbalului”, a declarat Xavi. “În fotbal, nu există nimeni care să se compare cu el. I-a depăşit pe marii jucători din trecut datorită longevităţii sale: a fost cel mai bun în ultimii 20 de ani. Chiar şi acum, după tot acest timp, continuă să ne demonstreze asta”, a adăugat fostul mijlocaş spaniol.

Messi, care va împlini miercuri 39 de ani, campion mondial cu selecţionata Argentinei în 2022, a debutat în forţă la Cupa Mondială 2026, reuşind un hat-trick în meciul cu Algeria (scor 3-0), săptămâna trecută.

“Mentalitatea lui este extraordinară. Din punctul meu de vedere, asta îl diferenţiază. Nu suportă să piardă. Are temperamentul perfect pentru fotbal şi fizicul perfect: corpul său este făcut special pentru joc.

Uitaţi de golurile pe care le-a marcat împotriva Algeriei, uitaţi-vă la jocul său complet, la condiţia sa fizică, la ambiţia şi determinarea pură pe care le aduce jocului. Are o mentalitate de campion care nu va fi egalată niciodată”, a subliniat Xavi.