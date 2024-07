Costel Gâlcă, mesaj de luptă înainte de Maribor - Universitatea Craiova (AntenaPLAY, 21:15): "Trebuie să fim lei cu adevărat" - Antena Sport

Costel Gâlcă a avut un mesaj de luptă înainte de Maribor – Universitatea Craiova, meci care se joacă joi seară, de la ora 21:15, exclusiv în AntenaPLAY. Meciul este disponibil pe canalul AS, exclusiv în AntenaPLAY.

Aventura europeană a Universităţii Craiova începe în turul 2 preliminar Conference League, cu Maribor.

Costel Gâlcă, mesaj de luptă înainte de Maribor – Universitatea Craiova (AntenaPLAY, 21:15): „Trebuie să fim lei cu adevărat”

Înaintea manşei tur cu Maribor, Constantin Gâlcă s-a arătat încrezător şi le-a transmis jucătorilor săi că trebuie să fie lei la fiecare meci. El a lăudat şi echipa adversă, despre care a spus că merita să meargă mai departe în dubla cu Botev Plovdiv. Gâlcă a pus însă accentul pe dorinţa uriaşă a jucătorilor săi de a obţine calificarea mai departe:

„Tot timpul sunt îngândurat înainte de meciuri şi acesta este un meci important pentru noi, contra unei echipe cu experienţă europeană. Este o echipă bine lucrată care tot timpul în meci vrea să fie protagonistă. Au jucători foarte buni, de calitate. Şi în cele două manşe cu Botev Plovdiv, meritau pentru fotbalul pe care l-au arătat să se califice mai departe.

Experienţa e un plus pentru ei, trebuie să recunoaştem. Noi venim cu dorinţa de a trece mai departe. Chiar dacă este o echipă cu jucători importanţi, am venit aici să câştigăm. Îmi doresc ca echipa mea să arate din ce în ce mai bine şi îmi doresc să mergem mai departe. Am încredere în jucătorii mei. Cu siguranţă că vor apărea alţi jucători faţă de ultima etapă din campionat.