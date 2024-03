"Cum ai putea câştiga titlul cu acea echipă?!" Oferta uriaşă pe care Mircea Lucescu a refuzat-o: "Nu puteam să merg acolo!" - Antena Sport

Reclamă

Dacă e posibil, bine, altfel nu mă pot forţa să antrenez în orice condiţii”, a spus Mircea Lucescu pentru Tuttomercatoweb.com.

Mircea Lucescu, atac fără precedent

Mircea Lucescu a lansat un atac fără precedent la adresa lui Ionuţ Negoiţă. Totul a pornit după ce fostul patron de la Dinamo a spus că nu crede în varianta ca Lucescu să se implice alături de Ion Ţiriac la Dinamo.

Mircea Lucescu nu a rămas dator şi a spus că Negoiţă e cel care a „distrus” Dinamo şi că a dus echipa în faliment. Mai mult, Mircea Lucescu i-a transmis lui Negoiţă să dea înapoi terenurile de la Săftica pentru a se construi baze de antrenament.

„Nu a fost un dialog la distanță. Nu are niciun rost. Văd că unul ca Negoiță, care pur și simplu a distrus Dinamo, a luat o parte din Săftica, el a profitat și îmi face mie observație. Am fost un antrenor care a dus o echipă la un anumit nivel, el trebuia să susțină echipa, să o ducă mai departe, pentru că el căuta imagine, popularitate.

A căutat avantaje materiale în detrimentul echipei de fotbal și a clubului Dinamo. Își permite să îi judece pe alții. Eu sunt doar un antrenor și cred că am ajutat-o pe Dinamo mai mult decât el. El nu a făcut decât să profite de situația lui Dinamo. A dus echipa în faliment, a dus-o în insolvență.

Ar face bine să se gândească, să dea înapoi centrul de pregătire, terenul unde se pot construi terenuri de fotbal pentru copii. Astea sunt problemele. Sunt oameni care au profitat. În anii ’90, echipele românești se puteau bate cu oricine. După ’90, au apărut oameni care au profitat.

Au fost oameni care nu aveau ce să caute în lumea fotbalului. Și la nivelul Federației, Mircea Sandu, care a profitat enorm. A obținut și rezultate, e adevărat, dar nu s-a gândit ce ar fi trebuit să facă el. Au neglijat echipele de juniori. Rezultatele din anii 90 au fost determinate de modul în care s-a lucrat în anii 80. Să sperăm că această calificare a echipei naționale va produce un eveniment în fotbalul românesc”, a spus Mircea Lucescu la digisport.ro.

