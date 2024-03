Mircea Lucescu, atac fără precedent: "Negoiţă a distrus Dinamo! A dus echipa în faliment şi îmi face mie observaţie!" - Antena Sport

Mircea Lucescu a lansat un atac fără precedent la adresa lui Ionuţ Negoiţă

Mircea Lucescu a lansat un atac fără precedent la adresa lui Ionuţ Negoiţă. Totul a pornit după ce fostul patron de la Dinamo a spus că nu crede în varianta ca Lucescu să se implice alături de Ion Ţiriac la Dinamo.

Mircea Lucescu nu a rămas dator şi a spus că Negoiţă e cel care a „distrus” Dinamo şi că a dus echipa în faliment. Mai mult, Mircea Lucescu i-a transmis lui Negoiţă să dea înapoi terenurile de la Săftica pentru a se construi baze de antrenament.

„Nu a fost un dialog la distanță. Nu are niciun rost. Văd că unul ca Negoiță, care pur și simplu a distrus Dinamo, a luat o parte din Săftica, el a profitat și îmi face mie observație. Am fost un antrenor care a dus o echipă la un anumit nivel, el trebuia să susțină echipa, să o ducă mai departe, pentru că el căuta imagine, popularitate.

A căutat avantaje materiale în detrimentul echipei de fotbal și a clubului Dinamo. Își permite să îi judece pe alții. Eu sunt doar un antrenor și cred că am ajutat-o pe Dinamo mai mult decât el. El nu a făcut decât să profite de situația lui Dinamo. A dus echipa în faliment, a dus-o în insolvență.