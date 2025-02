"Am visat că jucam Supercupa cu Metalul Buzău" Mihai Stoica, postare virală înainte de FCSB - Rapid! Buzoienii i-au răspuns imediat - Antena Sport

Mihai Stoica a „încins” Facebook-ul cu ultima postare. Oficialul FCSB-ului a transmis, în glumă, că a visat că roş-albaştrii joacă finala Supercupei României cu Metalul Buzău.

Postarea este în contextul în care Metalul Buzău va întâlni Rapidul în sferturile Cupei României. Pentru FCSB urmează, în campionat, tocmai derby-ul cu Rapid, care se va disputa duminică, de la ora 20:00 şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Mihai Stoica, postare virală înainte de FCSB – Rapid! S-a referit la adversara din Cupă a giuleştenilor

„Am visat că jucam Supercupa cu Metalul Buzău pe Arena. Și în deschidere cântau Rolling Stones”, a scris Mihai Stoica pe contul lui de Facebook.

737 de persoane au reacţionat la postarea lui Mihai Stoica la 50 de minute de la publicare. Metalul Buzău i-a răspuns pe Facebook lui Stoica la 21 de minute de la postarea oficialului FCSB-ului.

„Propunem ca Mick Jagger să anunțe echipele, să intrăm pe teren pe Start me up și să ieșim pe You can’t always get what you want… dar asta depinde de scor”, au scris reprezentanţii clubului Metalul Buzău, pe Facebook.