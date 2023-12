"E supărare mare în vestiar!" Jucătorii FCSB-ului, la pământ după eliminarea din Cupa României: "Trebuie să ne trezim!" - Antena Sport

Nu ştiu de unde, pur şi simplu nu ne mai facem jocul nostru. Ne lipseşte încrederea. Jocul nu merge şi nu avem nici rezultate. Era un alt obiectiv al nostru Cupa, nu am reuşit să ne calificăm mai departe.

Trebuie să ne adunăm şi să mergem mai departe. Am încercat să intrăm bine, cei care am intrat în a doua repriză de pe bancă.

(n.r.: Ce v-au spus suporterii?) Ne-au încurajat şi ne-au spus că ne aşteaptă un meci, care şi noi ştim că va fi foarte dificil şi pe care trebuie să îl tratăm altfel dacă vrem să scoatem ceva din acea partidă.

Trebuie să avem altă atitudine. Dacă nu vom schimba ceva vom pierde partida (n.r.: cu CFR Cluj)! Am vrut doar să dau totul în această seară. Atât am putut, din păcate am ieşit din Cupă”, a declarat Darius Olaru pentru digisport.ro după ce FCSB a părăsit Cupa României.