Darius Olaru e devastat după eliminarea din Cupă: "O partidă foarte proastă"! Semnalul de alarmă înaintea derby-ului cu CFR Cluj! - Antena Sport

(n.r.: Ce v-au spus suporterii?) Ne-au încurajat şi ne-au spus că ne aşteaptă un meci, care şi noi ştim că va fi foarte dificil şi pe care trebuie să îl tratăm altfel dacă vrem să scoatem ceva din acea partidă.

Trebuie să avem altă atitudine. Dacă nu vom schimba ceva vom pierde partida (n.r.: cu CFR Cluj)!

Am vrut doar să dau totul în această seară. Atât am putut, din păcate am ieşit din Cupă”, a declarat Darius Olaru pentru digisport.ro după ce FCSB a părăsit Cupa României.

FCU Craiova – FCSB 2-0 și Dinamo – Oțelul 3-3! „Roș-albaștrii” și „câinii”, OUT din Cupa României

FCU Craiova – FCSB 2-0 și Dinamo – Oțelul 3-3! Cele două meciuri au contat pentru ultima etapă a Grupei C din Cupa României.

După aceste rezultate, FCU Craiova și Oțelul Galați s-au calificat în sferturile cupei. Dinamo a avut o ocazie importantă de a întoarce soarta meciului, în prelungiri, dar Gregorio a ratat o lovitură liberă importantă. Astfel, echipele eliminate din competiție au fost FCSB și Dinamo.

FCU Craiova: Gurău – Compagnucci, Lacroix, Padula, Negru – Achim(c), Van Durmen – Baeten, Bauza, Blidar – Chițu;

Rezerve: Mogoșanu, Sidibe, Pop, Ibrahim, Albu, Blănuță, Danny, Bahassa;