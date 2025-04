Marius Şumudică susţine că nu a fost amendat de Rapid: "Nu s-a întâmplat, ceream explicaţii"! Ce a spus de meci: "Inacceptabil" - Antena Sport

(n.r: Cât contează pentru moralul jucătorilor, ca Dobre?) E clar că le dă încredere. Eu ştiu ce pot ei să facă. În momentul în care am scos jocul în margine am reuşit să şi marcăm. Am întâlnit o echipă care stă bine în teren, îl felicit pe antrenorul lor.

Sunt fericit că Clinton a revenit, a reuşit să marcheze, nici nu mi-am dat seama că e gol, a dat-o din gleznă. Burmaz, la fel, mă bucur şi pentru Dobre, traversează o perioadă extraordinară. Are nevoie de mingi.

(n.r: despre meciul cu Hermannstadt din semifinalele Cupei) Avem o revanşă de luat. Am pierdut în minutul 90 la ei, în campionatul regular. Mergem să jucăm, o echipă bună. Un antrenor care e de 3-4 ani acolo, dar mergem să câştigăm şi să ne calificăm. Trebuie să ne refacem mental şi fizic pentru meciul cu Dinamo. Am fost egalaţi de FCSB în prelungiri, am pierdut cu Craiova în prelungiri. Poate câştigăm şi noi în prelungiri.

(n.r: despre suporteri) Dacă reuşim să câştigăm Cupa probabil vor dori eventul. Ăştia sunt suporterii, îi respectăm, au venit în număr mare. Ne dorim să ajungem acolo. Pentru mine că am ajuns în ultimele 4 echipe este o performanţă, e mult mai mult decât ce a reuşit această echipă în ultimii ani.

(n.r: Victoria anulează amenda) Nu a existat niciun fel de amendă. Am aflat-o cu 3-4 ore înainte (n.r. ştirea). Nu ştiam, nu citisem nimic, mi-a zis chiar acţionarul principal, ai văzut ce mizerie au scris iarăşi. Nu există aşa ceva. De ce apare o astfel de ştire cu 3 ore înainte de un meci pentru calificare, la o lună de la un incident? Nu s-a întâmplat. Dacă se întâmpla probabil aveam o discuţie cu conducerea clubului şi ceream şi eu explicaţii. Dar nu s-a întâmplat”, a declarat Marius Şumudică pentru digisport.ro după Metalul Buzău – Rapid 0-3.

Metalul Buzău – Rapid 0-3 şi CSM Reşiţa – Hermannstadt 0-4. Giuleştenii şi sibienii s-au calificat în semifinalele Cupei României

Rapid s-a calificat în semifinalele Cupei României după o victorie fără emoţii, cu 3-0, cu Metalul Buzău în sferturile competiţiei. Echipa lui Marius Şumudică era obligată să câştige şi să meargă în semifinale şi a reuşit acest lucru. Giuleştenii au intrat la pauză cu scorul de 0-0, dar au rezolvat rapid partida în startul reprizei secunde. Alex Dobre a deschis scorul în minutul 54, iar două minute mai târziu Burmaz a dublat avantajul giuleştenilor.

Camerunezul Clinton N’Jie, care nu a mai evoluat în ultima perioadă pentru Rapid, a stabilit scorul final, 3-0 pentru giuleşteni, în minutul 74, cu un şut plasat. În primul meci al zilei, s-au întâlnit CSM Reşiţa şi Hermannstadt. Sibienii au câştigat şi ei fără probleme, cu 4-0.

În primul sfert de finală, Farul lui Gică Hagi s-a impus, scor 3-0, în faţa echipei de Divizia C, Unirea Alba Iulia. Constănţenii vor juca în semifinalele competiţiei, într-o singură manşă, cu învingătoarea din meciul dintre CFR Cluj şi Universitatea Craiova. Această ultimă partidă se va disputa joi.