Denis Drăguş, detalii despre starea de sănătate a lui Marius Şumudică: "Nu e chiar ok". Ce obiective are în 2024 - Antena Sport

Tehnicianul ar fi trebuit să plece din țară pe data de 29 decembrie, dar plecarea acestuia nu mai este posibilă, având în vedere faptul că persoanele care au Covid nu pot părăsi țara. Acum, acesta a vorbit, în detaliu, despre starea sa de sănătate.

”Ăsta e norocul meu de fiecare dată când vin acasă, trag câte un virus după mine. N-am avut niciun fel de problemă, nu știu de unde, probabil prin avion, prin aeroport.

De vreo două zile m-am simțit nu foarte confortabil, am simțit că mi-am pierdut gustul și mirosul și am zis ‘ia stai, mă, că am un test în casă, să-mi fac’. Ieri seară s-a dovedit că am corona.

Azi dimineață am fost la Matei Balș (n.r. un spital din București) și mi s-a dat tratament adecvat pentru cinci zile. Mi s-a descoperit și o pneumonie. Mâine va pleca staff-ul meu, după care, probabil pe 1 sau pe 2, când totul va fi OK, mă voi deplasa și eu”, a spus Marius Șumudică, la digisport.ro.