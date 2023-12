Marius Șumudică, noi detalii despre starea sa de sănătate. Cum se simte după ce nu a fost lăsat să plece din țară - Antena Sport

Reclamă

”Ăsta e norocul meu de fiecare dată când vin acasă, trag câte un virus după mine. N-am avut niciun fel de problemă, nu știu de unde, probabil prin avion, prin aeroport.

De vreo două zile m-am simțit nu foarte confortabil, am simțit că mi-am pierdut gustul și mirosul și am zis ‘ia stai, mă, că am un test în casă, să-mi fac’. Ieri seară s-a dovedit că am corona.

Azi dimineață am fost la Matei Balș (n.r. un spital din București) și mi s-a dat tratament adecvat pentru cinci zile. Mi s-a descoperit și o pneumonie. Mâine va pleca staff-ul meu, după care, probabil pe 1 sau pe 2, când totul va fi OK, mă voi deplasa și eu”, a spus Marius Șumudică, la digisport.ro.

Marius Şumudică, convins că Rapid ar da lovitura cu transferul lui Damjan Djokovic de la FCSB

Marius Şumudică a oferit declaraţii despre posibilitatea ca Damjan Djokovic să semneze cu Rapid. Acesta a transmis că şi el l-ar fi transferat în secunda doi la Gaziantep, însă nu poate să facă această mutare.

De asemenea, tehnicianul român a mai dezvăluit că Damjan Djokovic ar aduce un plus imens la Rapid, mărturisind că giuleştenii au avut de suferit în linia mediană, în prima parte a acestui sezon. „Şumi” a mai transmis că Djokovic merita să primească mai multe şanse la FCSB.

„Ar fi cea mai bună mutare pentru Rapid. Este peste toţi mijlocaşii centrali pe care îi are Rapid. Unde ei au suferit pe zona centrală, e un jucător care poate să ajungă la finalizare, ţine la tăvăleală, mă refer la presiunea publicului. Am vorbit cu el ieri la telefon, era o discuţie legată de Turcia, că Gaziantep era interesată de el. L-aş fi luat mâine, dar nu pot, acolo trebuie să joc cu un turc, nu pot să joc cu el. Nu l-aş fi luat să-l ţin pe bancă, merită să joace, merita mai multe şanse. Mă întreba despre viitor, avem o relaţie bună, m-a întrebat şi de Rapid. N-am putut decât să-i vorbesc la superlativ, e locul care i s-ar potrivi cel mai bine. Cât a jucat Djokovic la FCSB, îl confundăm cu vreun stelist sau FCSB-ist? Despre ce vorbim… Din păcate, Djokovic nu a avut prea multe şanse”, a declarat Marius Şumudică, conform sursei citate anterior.