Alexandru Mitriţă a rupt tăcerea despre relaţia cu Edi Iordănescu: "Ne-am strâns mâna şi am plecat! Nu o pot numi aroganţă!" - Antena Sport

Reclamă

„Iar o să se dea alte chestii prin ziare! Am vrut să lămuresc și acest lucru, dar n-am avut ocazia. Am spus-o după meciuri. Dacă voi continua să am meciuri foarte bune, cu siguranță Mister va avea ochi și pentru mine. S-a interpretat greșit, de parcă eu m-aș fi propus la echipa națională. N-am spus niciodată chestia asta. Am spus că dacă voi avea evoluții bune, meciuri cu goluri, sigur selecționerul mă va lua în calcul. La ultima convocare. De atunci nu am mai discutat deloc! Îmi doream. Nu sunt un jucător care să nu își dorească să ajungă la echipa națională sau să nu lupte pentru o calificare la Euro. Cu siguranță îmi doream să fiu acolo.

Eu nu pot să o numesc aroganță. Au fost discuții, dar nu cum se spune în presă că am avut certuri cu Mister sau cu altcineva. Au fost mici discuții, dar după aceea ne-am strâns mâna și am plecat. Atâta tot„, a spus Alexandru Mitriţă pentru fanatik.ro.

Reclamă

Alex Mitriță, reacție vehementă după ce cota lui de piață s-a „prăbușit”

Alex Mitriță a avut o reacție vehementă după ce cota lui de piață s-a „prăbușit”. Atacantul care în 2019 era vândut de Universitatea Craiova la New York City pentru 8 milioane de euro a ajuns să valoreze, pe site-urile de specialitate, de trei ori mai puțin.

În vârstă de 28 de ani, Mitriță a revenit gratis în Bănie, în vara anului trecut. Mutarea s-a dovedit a fi una inspirată pentru Mihai Rotaru. Cu 8 goluri și 6 pase decisive, Alex Mitriță a avut un rol uriaș în clasarea oltenilor pe podium, după 21 de etape.

„(Aveai o cotă de 7 milioane de euro în 2021. Acum ai ajuns la 2,5 milioane de euro. Sunt doar niște numere sau simți că ai făcut pași înapoi?) Nu cred că am făcut niște pași înapoi. Cred că sunt doar niște numere pe transfermarket.

Reclamă 4 / 0/3

Eu mă simt foarte bine. Marchez goluri, am meciuri foarte bune, iar acest lucru mă încântă. Nu vreau să mă gândesc că mi-a scăzut cota. S-a întâmplat asta și din cauza pandemiei, au fost mai multe lucruri la mijloc„, a declarat Alex Mitriță pentru sursa mai sus citată.