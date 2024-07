„Ce sfat îi dați lui Edi Iordănescu?” Mircea Lucescu a oferit imediat un răspuns! Mesaj clar despre viitorul selecționerului - Antena Sport

„Era bine dacă se făcea acel contract înainte de EURO, deși nici eu nu semnam dacă eram Iordănescu.

Ca să am o continuitate și să am și jucătorii pe aceeași poziție ca acum, mai ales în relația cu selecționerul, eu ca președinte al FRF m-aș duce până la 1,5 milioane de euro pe an net pentru Edi, cu tot cu staff-ul. ‘Descurcă-te, Edi, cu suma asta’, i-aș spune.

Ar însemna doi ani, până în 2026. 3 milioane de euro nu ar fi o mare sumă, mai ales că sunt salarii mari pe acolo prin FRF. Pe vremea mea, nu erau aceste sume”, a declarat Mircea Sandu, conform digisport.ro.